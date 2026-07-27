Altının kilogram fiyatı 6,2 milyon TL’yi aştı! İşlem hacmi 5 milyar lirayı geçti

Altın fiyatlarındaki hareketlilik Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'na (KMKTP) da yansıdı. Standart altının kilogram fiyatı günü yükselişle tamamlarken, kıymetli maden piyasasında milyarlarca liralık işlem gerçekleştirildi.

Standart altının kilogram fiyatı gün içerisinde en düşük 6 milyon 152 bin TL, en yüksek ise 6 milyon 240 bin TL seviyesini gördü.

KİLOGRAM ALTIN YÜZDE 0,8 YÜKSELDİ

Standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,8 değer kazanarak 6 milyon 210 bin TL'ye yükseldi.

Kilogram altın cuma gününü 6 milyon 160 bin 999 TL'den tamamlamıştı. Böylece cuma kapanışına göre kilogram başına yaklaşık 49 bin TL'lik artış gerçekleşti.

ALTINDA 5,2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM

KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 5 milyar 214 milyon 724 bin 902,31 TL olarak gerçekleşti.

İşlem miktarı ise 839,28 kilogram oldu. Tüm metaller dikkate alındığında piyasadaki toplam işlem hacmi 5 milyar 350 milyon 923 bin 567,31 TL'ye ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Dünya Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.160.999,00 4.058,00 En Düşük 6.152.000,00 4.052,20 En Yüksek 6.240.000,00 4.098,50 Kapanış 6.210.000,00 4.090,00 Ağırlıklı Ortalama 6.216.329,78 4.086,33 Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.214.724.902,31 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 839,28 Toplam İşlem Adedi 75