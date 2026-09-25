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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 748 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 748 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 748 bin liraya yükseldi
AA AA

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2026 17:04

Son Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2026 17:05

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 696 bin lira, en yüksek 6 milyon 755 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 6 milyon 748 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 694 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 50 milyon 717 bin 210,49 lira, işlem miktarı ise 305,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 304 milyon 616 bin 479,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.694.000,00 4.264,50
En Düşük 6.696.000,00 4.270,00
En Yüksek 6.755.000,00 4.315,00
Kapanış 6.748.000,00 4.315,00
Ağırlıklı Ortalama 6.714.558,30 4.287,75
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.050.717.210,49
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 305,45
Toplam İşlem Adedi 34

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