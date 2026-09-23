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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,21 yükselişle 16.509,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 23 Eylül 2026 09:30

Son Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2026 10:14

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,07 artışla 16.475,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.524,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,21 artarak 16.509,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslarda ilerleme kaydetmesi risk iştahını artırırken, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, finansal hizmetler güven endeksinin ve hanehalkı beklenti anketinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30

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