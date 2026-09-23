Avro Bölgesi’nde bileşik PMI 41 ayın zirvesinde

Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri eylülde hız kazandı. S&P Global'in açıkladığı öncü verilere göre, ağustosta 52 olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 53,1'e çıkarak son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

HİZMET PMI'SI SON 10 AYIN ZİRVESİNDE

Bölgede özel sektör faaliyetleri böylece art arda üçüncü ay büyüme kaydetti. Bileşik PMI, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Hizmet sektörü PMI'sı da ağustostaki 51,6 seviyesinden eylülde 53'e yükseldi. Böylece hizmet PMI'sı son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İmalat sanayi PMI ise eylülde 52,7 ile ağustos ayındaki seviyesini korudu.

İmalat sanayi üretim endeksi ise 53,3'ten 53,4'e yükselerek son 55 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Veriler, Avro Bölgesi'nde hem hizmet hem de imalat sektörlerindeki büyümenin eylülde güçlendiğine işaret etti.

YENİ SİPARİŞLER ÜÇÜNCÜ AYDA DA ARTTI

Bölgedeki şirketlerin yeni siparişleri de art arda üçüncü ay yükseldi.

Öte yandan girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki artış eylülde hızlandı. Her iki göstergedeki artış da son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.