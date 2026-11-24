ABD'li çip üreticisi Nvidia'da CEO Jensen Huang'ın istifasıyla başlayan süreç, yeniden göreve getirilmesiyle sonuçlandı. Yabancı istihbarat bağlantısı iddiaları ve özel hayatına ilişkin haberler nedeniyle görevinden ayrılan Huang, 23 Kasım'da yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla yeniden başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerine getirildi. Kararın ardından Nvidia hisseleri dün yüzde 31,48 değer kazanarak 165,05 dolara yükseldi.

CASUSLUK İDDİALARI NVIDIA'YI GÜNDEME TAŞIDI

The New York Times (NYT), 29 Ekim tarihli haberinde ABD istihbarat yetkililerinin, Jensen Huang'ın Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile yakın ilişkisinden endişe duyduğunu yazdı.

Haberde, Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla bilgi sızdırdığı öne sürülürken, Nvidia CEO'sunu hedef alan bir operasyonun parçası olabileceği iddia edildi. Nvidia ise söz konusu ilişkiyi o dönemde "sıradan müşteri görüşmesi" olarak nitelendirdi.

İddiaların ardından Nvidia hisseleri 29 Ekim'de yüzde 1 düşerek 213,66 dolara geriledi. Kasım ayının başında konuya ilişkin haberlerin artmasıyla İngiliz Financial Times gazetesi de yeni ayrıntılar yayımladı. Pekin yönetimi ise Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

NVIDIA BAĞIMSIZ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberler üzerine bağımsız soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Soruşturmanın bağımsız hukuk danışmanlarının desteğiyle, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komite tarafından yürütüleceği belirtildi. Açıklamada, şirketin ve hissedarların çıkarları açısından ABD'nin ulusal ve ekonomik güvenliğine öncelik verildiği vurgulandı.

Aynı gün Nvidia çalışanlarına e-posta gönderen Huang, ailesinden ve çalışma arkadaşlarından özür diledi. Eşine sadık kalmadığını belirten Huang, davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini, yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığını ve derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Yönetim kurulunun soruşturmasını desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını bildiren Huang, Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlı olduğunu kaydetti.

Nvidia ve Huang hakkında 9 Kasım'da, Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava açıldı.

İKİNCİ İLİŞKİ İDDİASI SONRASI İSTİFA GELDİ

NYT, 11 Kasım'da yayımladığı haberinde Huang'ın Nvidia'da kendisine bağlı üst düzey bir yöneticiyle de ilişkisi olduğunu öne sürdü.

Nvidia Yönetim Kurulu, 12 Kasım'da yaptığı açıklamayla Huang'ın şirket başkanlığı, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurdu. Şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress, geçici CEO görevini üstlendi.

Aynı gün ABD basınında isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, Huang'ın ikinci bir şirket çalışanıyla daha ilişkisinin bulunduğu iddia edildi.

Huang'ın istifa ettiği gün Nvidia hisseleri yüzde 4'ten fazla geriledi. 29 Ekim'den istifa tarihine kadar olan dönemde hisselerdeki toplam kayıp yüzde 22'yi aştı.

200 BİNDEN FAZLA İMZAYLA GERİ DÖNÜŞ KAMPANYASI

Huang'ın ayrılmasının ardından çalışanlar, yatırımcılar ve iş ortakları, CEO'nun yeniden göreve getirilmesi için kampanyalar başlattı. "Jensen'ı geri getirin" ve "Jensen'la Dayanışma" adlarıyla yürütülen kampanyalara 200 binden fazla imza geldi.

ABD'li milyarder Elon Musk da kampanyalara destek verdi. Musk, X platformunda bir kullanıcının "Elon, lütfen Jensen'ı işe al." mesajına, "Bu benim için onur olurdu." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Kasım'da Huang'ın yerine Nvidia CEO'luğu için Apple'ın eski CEO'su Tim Cook'u önerdi. Trump, 16 Kasım'da Huang'ın yeniden şirketin başına geçmesine karşı olmadığını belirterek, "Benim için sorun olmaz." dedi.

HUANG GERİ DÖNMEYE HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLADI

Görevinden ayrılmasının ardından 17 Kasım'da açıklama yapan Huang, yönetim kurulunun geri dönüşünün hissedarlar, çalışanlar, şirket ve ABD'nin çıkarları açısından en doğru karar olacağına hükmetmesi halinde CEO olarak görevine dönmeye hazır olduğunu bildirdi.

Huang, arkadaşlarından, sektör temsilcilerinden ve daha önce tanışmadığı kişilerden gördüğü destekten etkilendiğini belirterek ailesine ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Ancak Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, aynı gün şirketin finansal sonuçlarına ilişkin telekonferansta yaptığı açıklamada, Huang'ın istifasının oy birliğiyle kabul edildiğini ve kendisini yeniden CEO olarak görevlendirme niyetinde olmadıklarını söyledi.

Nvidia hisseleri, şirketin güçlü finansal sonuçlarına rağmen düşüşünü sürdürdü. 20 Kasım'da günlük değer kaybı yüzde 14'e ulaştı. 29 Ekim-20 Kasım döneminde hisseler yüzde 41'in üzerinde gerilerken şirketin piyasa değerinden yaklaşık 2 trilyon dolar silindi.

TRUMP'TAN HUANG'A İKİNCİ ŞANS ÇAĞRISI

Trump, 20 Kasım'da Huang'a ikinci bir şans verilmesini istedi. Huang'ın bazı kötü kararlar almış olsa da "parlak bir insan" olduğunu söyleyen Trump, "Jensen'in büyük bir özür dilemesini ve geri dönmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Trump, "Biliyorsunuz, biz ikinci şansların ülkesiyiz ve onun da bu şansı elde ettiğini görmek isterim. Bu şirket bizim için çok önemli ve o bizi diğer şirketlerin tam anlamıyla 10 yıl önüne taşıdı." diye konuştu.

Hafta sonu yaptığı paylaşımda da Nvidia Yönetim Kurulunun Huang'ı yeniden işe almasını umduğunu belirtti.

NVIDIA YÖNETİM KURULU KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Nvidia, 23 Kasım'da yaptığı açıklamayla Jensen Huang'ın şirket başkanlığına, CEO'luğuna ve yönetim kurulu üyeliğine derhal geçerli olmak üzere yeniden getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, yönetim kurulunun Huang ile gerçekleştirdiği bir dizi görüşme ve toplantının ardından, açıklamalarındaki samimiyetinden ve şirkete liderlik etme kabiliyetinden memnun kaldığı, yeniden görevlendirme kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Karar sürecinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden de görüş alındığı ifade edildi. Bu görüşler doğrultusunda Huang'ın yeniden göreve getirilmesinin ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberler üzerine başlatılan soruşturmanın ise sonuçlanana kadar devam edeceği bildirildi.

HİSSELER YÜZDE 31,48 YÜKSELDİ, PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR ARTTI

Huang'ın yeniden göreve getirilmesi Nvidia hisselerinde sert yükselişi beraberinde getirdi. Şirket hisseleri dün yüzde 31,48 değer kazanarak 165,05 dolara ulaştı.

Hisse fiyatı, 29 Ekim'deki kapanış seviyesinin yaklaşık yüzde 23 altında kalmasına rağmen yükselişle birlikte önceki düşüş eğilimi tersine döndü. Nvidia'nın piyasa değeri ise bir günde yaklaşık 1 trilyon dolar arttı.

Trump da Huang'ın dönüşünün ardından Nvidia Yönetim Kurulunun kararını destekledi. Bir televizyon programına telefonla bağlanan Trump, yönetim kuruluyla görüştüğünü ve üyeleri Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmeye ikna ettiğini söyledi.

Trump, "Onlarla konuştum, öyle diyeyim ve ikna ettim. Şirketin harika işler çıkaracağını düşünüyorum, Jensen olmadan ise bunun mümkün olabileceğini sanmıyorum. Bence Jensen şu an daha motive olacak. Dünyaya kendini kanıtlamak istediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.