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Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 12.254,39 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2026 13:09

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,81 puan ve yüzde 0,33 artışla 12.254,39 puana ulaştı.

Toplam işlem hacmi 50,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji tarafında şirket gelirlerine yönelik beklentiler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin öngörülerle karışık seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #BIST 100 ENDEKSİ #ORTA DOĞU #BANKACILIK ENDEKSİ #BIST 100 #BORSA İSTANBUL

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