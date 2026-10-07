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Bitcoin'de Fed öncesi satış baskısı! Kripto paralarda 400 milyon dolar eridi

Kripto para piyasasında satış baskısı yeniden güçlenirken Bitcoin 84 bin 123 dolara kadar geriledi. Ethereum yüzde 3,49, BNB yüzde 1,91 ve Solana yüzde 1,65 değer kaybetti.

Bitcoin’de Fed öncesi satış baskısı! Kripto paralarda 400 milyon dolar eridi

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2026 13:38

Kripto para piyasasında son 24 saatte düşüşler öne çıktı. Bitcoin yüzde 1,69 değer kaybederek 84 bin 122,74 dolara geriledi ve 85 bin dolar seviyesinin altına indi. Bitcoin buna rağmen son 7 günde yüzde 0,95, son 30 günde ise yüzde 5,70 yükselişini korudu.

KRİPTO PARALARDA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Piyasadaki diğer büyük kripto paralarda da düşüş görüldü. Ethereum yüzde 3,49 gerileyerek 2 bin 608,05 dolara, BNB yüzde 1,91 düşüşle 766,64 dolara indi. Zcash ise yüzde 1,72 değer kaybederek 1.317,63 dolara geriledi.

Monero yüzde 0,72, Bittensor yüzde 3,21 ve Solana yüzde 1,65 düşüş yaşadı.

Genel piyasa eğiliminin aksine altın destekli kripto varlık PAX Gold (PAXG) yüzde 0,32 yükselerek 4.148,09 dolara çıktı.

400 MİLYON DOLARLIK POZİSYON TASFİYE EDİLDİ

Kripto piyasasındaki satış baskısının arkasında ABD tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, jeopolitik gerilimler ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin yeni sinyalleri beklemesi gibi faktörlerin bulunduğu belirtiliyor.

Bitcoin'in yaklaşık 85 bin 500 dolardan 84 bin doların altına gerilemesinin ardından bir saat içinde 400 milyon doların üzerinde uzun pozisyonun tasfiye edilmesi, piyasadaki satış baskısını daha da artırdı.

Son düşüş, kripto para piyasasının ABD para politikası beklentilerine, tahvil getirilerine ve yatırımcıların risk iştahındaki değişimlere karşı hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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