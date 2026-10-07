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Gram altında yön değişti! Yatırımcıların gözü Fed'de

Gram altın, önceki günkü yüzde 0,6'lık yükselişin ardından yeni güne yüzde 0,7 düşüşle başladı. Ons altındaki gerileme ve yüksek tahvil faizleri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Gram altında yön değişti! Yatırımcıların gözü Fed’de
AA AA

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2026 10:33

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,8 gerileyerek 4 bin 132 dolara indi.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Gram altın, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 583 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 535 liraya geriledi.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 775 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 900 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA DA GERİLEME

Altının ons fiyatı da güne düşüşle başladı. Ons altın yüzde 0,8 azalışla 4 bin 132 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörüler ile şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler etkili oluyor.

Bununla birlikte doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Piyasalarda bugün Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajlar yakından izlenecek.

Tutanaklarda para politikasının geleceğine ilişkin mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, yurt içinde Hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de tüketici enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN

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