Gram altın düşüş sonrası toparlandı! Altın yatırımcısının gözü bu gelişmelerde

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 6 bin 515 liradan işlem görüyor. Dün günü 6 bin 501 liradan tamamlayan gram altında yeni günde tepki alımları öne çıktı.

ALTINDA DÜŞÜŞ SONRASI TEPKİ ALIMI

Gram altın dün, önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kaybederek 6 bin 501 liradan günü tamamladı. Yeni güne ise alıcılı başlayan değerli metal, kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,8 yükselişle 4 bin 117 dolar seviyesine çıktı. Ons altın dün 4 bin 66 dolara kadar gerileyerek iki ayın en düşük seviyesini görmüştü.

FED BEKLENTİSİ ALTINDA BASKI OLUŞTURDU

Altın fiyatları üzerinde son dönemde ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturdu. Orta Doğu'da yeni saldırılarla yükselen jeopolitik tansiyon da piyasalardaki oynaklığı artırdı.

Ancak son düşüşün ardından altın fiyatlarında tepki alımlarının yatırımcılar açısından yeniden alım fırsatı oluşturduğu değerlendiriliyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda özellikle ABD'den gelecek verilerin, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve dolayısıyla altın fiyatlarının yönü açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.