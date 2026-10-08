CANLI BORSA
Anasayfa Altın Gram altın düşüş sonrası toparlandı! Altın yatırımcısının gözü bu gelişmelerde

Gram altın düşüş sonrası toparlandı! Altın yatırımcısının gözü bu gelişmelerde

Gram altın, dün yaşanan yüzde 1,24'lük düşüşün ardından yeni güne alıcılı başladı. Altının ons fiyatı da toparlanarak 4 bin 117 dolara yükselirken, yatırımcıların gözü Fed'in faiz politikasında ve Orta Doğu'daki gelişmelerde.

Gram altın düşüş sonrası toparlandı! Altın yatırımcısının gözü bu gelişmelerde
AA AA

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2026 10:24

Son Güncelleme Tarihi 08 Ekim 2026 10:26

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 6 bin 515 liradan işlem görüyor. Dün günü 6 bin 501 liradan tamamlayan gram altında yeni günde tepki alımları öne çıktı.

ALTINDA DÜŞÜŞ SONRASI TEPKİ ALIMI

Gram altın dün, önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kaybederek 6 bin 501 liradan günü tamamladı. Yeni güne ise alıcılı başlayan değerli metal, kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,8 yükselişle 4 bin 117 dolar seviyesine çıktı. Ons altın dün 4 bin 66 dolara kadar gerileyerek iki ayın en düşük seviyesini görmüştü.

FED BEKLENTİSİ ALTINDA BASKI OLUŞTURDU

Altın fiyatları üzerinde son dönemde ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturdu. Orta Doğu'da yeni saldırılarla yükselen jeopolitik tansiyon da piyasalardaki oynaklığı artırdı.

Ancak son düşüşün ardından altın fiyatlarında tepki alımlarının yatırımcılar açısından yeniden alım fırsatı oluşturduğu değerlendiriliyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda özellikle ABD'den gelecek verilerin, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve dolayısıyla altın fiyatlarının yönü açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
İlk evini alacaklara 50 bin avro faizsiz kredi verilecek İlk evini alacaklara 50 bin avro faizsiz kredi verilecek 06 Ekim 2026 16:37
ABD’nin dış ticaret açığında 17 ayın zirvesi ABD'nin dış ticaret açığında 17 ayın zirvesi 06 Ekim 2026 16:25
AB yüksek teknolojide ihracat fazlası verdi: Zirvede ABD ve Çin var AB yüksek teknolojide ihracat fazlası verdi: Zirvede ABD ve Çin var 06 Ekim 2026 15:15
Avrupa’da alışveriş hareketliliği: Perakende satışlar ağustosta yükseldi Avrupa'da alışveriş hareketliliği: Perakende satışlar ağustosta yükseldi 06 Ekim 2026 15:12
O yatırım altın, gümüş ve Bitcoin’i solladı! İşte küresel yatırım araçlarında 9 aylık bilanço O yatırım altın, gümüş ve Bitcoin'i solladı! İşte küresel yatırım araçlarında 9 aylık bilanço 06 Ekim 2026 13:32
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti 06 Ekim 2026 13:22
Fransa’da borç krizi alarmı: Avro Bölgesi yeni bir tehditle karşı karşıya Fransa'da borç krizi alarmı: Avro Bölgesi yeni bir tehditle karşı karşıya 06 Ekim 2026 12:23
AB’den enerji ithalatında metan kararı AB'den enerji ithalatında metan kararı 06 Ekim 2026 11:46
Altın yatırımcıları dikkat: Gram altın geriledi, gözler Fed’de Altın yatırımcıları dikkat: Gram altın geriledi, gözler Fed'de 06 Ekim 2026 11:46
Bitcoin’in yükselişine engel olan iki güç! 87 bin dolar direnci aşılacak mı? Bitcoin'in yükselişine engel olan iki güç! 87 bin dolar direnci aşılacak mı? 06 Ekim 2026 11:36
VİOP’ta gözler bu seviyelerde: BIST 30 kontratı güne yatay başladı VİOP'ta gözler bu seviyelerde: BIST 30 kontratı güne yatay başladı 06 Ekim 2026 10:33
Borsa yeni günde temkinli: BIST 100’de destek ve direnç seviyeleri belli oldu Borsa yeni günde temkinli: BIST 100'de destek ve direnç seviyeleri belli oldu 06 Ekim 2026 10:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.140,8000 Değişim 124,05 Son veri saati:
Düşük 12062,45 Yüksek 12186,5
Açılış
49,2196 Değişim 0,0221 Son veri saati:
Düşük 49,197 Yüksek 49,2191
Açılış
55,2479 Değişim 0,2320 Son veri saati:
Düşük 55,1225 Yüksek 55,3545
Açılış
6.530,4660 Değişim 64,754 Son veri saati:
Düşük 6491,828 Yüksek 6556,582
Açılış
93,4331 Değişim 2,9946 Son veri saati:
Düşük 92,9422 Yüksek 95,9368
Açılış
BİST En Aktif Hisseler