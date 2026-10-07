Altının kilogram fiyatı belli oldu

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 450 bin lira, en yüksek 6 milyon 590 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 489 bin 890 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 610 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 190 milyon 635 bin 509,87 lira, işlem miktarı ise 796 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 227 milyon 44 bin 369,08 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Aizona Kıymetli Madenler, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese ile BLZ Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.610.000,00 4.182,50 En Düşük 6.450.000,00 4.076,00 En Yüksek 6.590.000,00 4.166,00 Kapanış 6.489.890,00 4.076,00 Ağırlıklı Ortalama 6.525.228,64 4.128,42 Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.190.635.509,87 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 796,00 Toplam İşlem Adedi 128