BIST 30’da satış baskısı! VİOP’ta gözler bu seviyelerde

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 gerileyerek 15.345 puana indi. Kontratta dün normal seansta yüzde 2,15'lik düşüş yaşanmıştı.

VİOP'TA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,15 azalışla 15.352 puandan tamamladı.

Kontrat, akşam seansında ise yüzde 0,14 değer kazanarak 15.373 puana yükseldi. Bugünkü açılışta ise yeniden negatif bölgeye geçerek 15.345 puandan işlem görmeye başladı.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim satış baskısını destekliyor.

GÖZLER EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 15.300 ve 15.200 puan destek, 15.400 ve 15.500 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.