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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 değer kaybederek 12.120,47 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti
AA AA

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2026 13:15

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 253,79 puan ve yüzde 2,05 azalışla 12.120,47 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 49,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,70 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,85 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükseliş risk iştahını sınırlıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel, genele yayılan satışların etkisiyle günün ilk yarısında negatif seyretti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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