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Asya borsaları negatif seyrediyor! Fed ve Orta Doğu gerilimi piyasaları vurdu

Asya piyasalarında Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisi satış baskısını artırdı. Brent petrolün varil fiyatının 102 dolara kadar yükselmesi enerji arzına ilişkin endişeleri de güçlendirdi.

Asya borsaları negatif seyrediyor! Fed ve Orta Doğu gerilimi piyasaları vurdu
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Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2026 11:09

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da yeni saldırılarla yükselen tansiyonun etkisiyle negatif seyrediyor. Enerji arzına yönelik endişelerin artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar yükseldi.

JEOPOLİTİK GERİLİM PİYASALARI BASKILIYOR

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler varlık fiyatları üzerindeki baskısını sürdürüyor. Beyaz Saray'ın, Pentagon'dan 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce gerçekleştirilebilecek İran hedeflerine yönelik saldırı seçenekleri geliştirmesini istediğine yönelik haber akışı, bölgede yeni saldırılara ilişkin endişeleri artırdı.

Jeopolitik risklerin enerji arzı üzerindeki tehditleri belirginleştirmesiyle petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş görüldü. Petrol tedarikinin kritik güzergahlarından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalması da fiyat hareketlerinde etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatının 102 dolara kadar yükselmesi, küresel ekonomik görünümün daha karmaşık bir hal almasına neden olurken, enerji tedarikine ilişkin endişeler Asya piyasalarının yönünde belirleyici oldu.

ASYA BORSALARINDA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Hafta başından bu yana tatil nedeniyle işleme kapalı olan Çin piyasaları bugün yeniden açıldı. Öte yandan açıklanan verilere göre, Japonya'da dış ticaret dengesi ağustosta 4,06 trilyon yen (yaklaşık 25,7 milyar dolar) fazla verdi.

Gelişmelerin ardından Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,62 düşüşle 6.625 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,87 değer kaybıyla 64.050 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 azalışla 3.799 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 23.849 puana geriledi. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 1 altında 71.936 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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