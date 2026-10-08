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Yabancı öğrenciler 3,4 milyon TL harç ödeyecek! ABD'den F-1 vizesi için yeni düzenleme teklifi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, F-1 vizesiyle ülkeye gelen yabancı öğrencilerin eğitim aldıkları alanla ilgili çalışmasına imkan sağlayan program için yeni bir düzenleme önerdi. Teklif kapsamında eğitim kurumlarından ilk başvuruda 70 bin dolar (yaklaşık 3,45 milyon TL), sonraki başvurularda ise 30 bin dolar (yaklaşık 1,48 milyon TL) harç alınması öngörülüyor.

Yabancı öğrenciler 3,4 milyon TL harç ödeyecek! ABD’den F-1 vizesi için yeni düzenleme teklifi
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Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2026 13:06

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, F-1 vizesiyle ülkeye gelen yabancı öğrencilerin geçici olarak çalışmalarına imkan sağlayan Seçmeli Pratik Eğitim programı için yeni bir yönetmelik önerisi sundu. Teklifin kabul edilmesi halinde programa başvuran öğrencilere referans olan eğitim kurumlarından ilk kayıt öncesinde 70 bin dolar, yani yaklaşık 3 milyon 445 bin TL, sonraki her başvuru için ise 30 bin dolar, yaklaşık 1 milyon 476 bin TL harç alınacak.

AMAÇ "DOLANDIRICILIK VE SUİSTİMALLERİ" ÖNLEMEK

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre düzenleme, ülkedeki Seçmeli Pratik Eğitim programına ilişkin mevcut sistemi değiştirmeyi amaçlıyor.

Bakanlık, önerinin sistemde tespit edilen "dolandırıcılık" ve "suistimalleri" önlemek, "ABD'ye ucuz iş gücü akınını azaltmak ve iş bulma sürecinde ABD vatandaşlarına kolaylık sağlamak" amacı taşıdığını belirtti.

Yönetmeliğin kabul edilmesi halinde, programa başvuran öğrencilere referans olan eğitim kurumlarından ilk kayıt öncesinde yaklaşık 3,45 milyon TL, sonraki her başvuru için yaklaşık 1,48 milyon TL harç alınması planlanıyor.

Söz konusu harçların, eğitim kurumlarını programa aday gösterdikleri öğrenciler konusunda daha fazla denetim yapmaya ve seçici olmaya teşvik etmesi bekleniyor.

KAMUOYUNA 60 GÜNLÜK GÖRÜŞ SÜRESİ

Bakanlık, yönetmeliğin nihai hale getirilmesinden önce kamuoyunun görüşlerini bildirebilmesi için 60 günlük süre tanıdı.

Teklif henüz nihai düzenleme niteliğinde bulunmazken, süreç kamuoyundan gelecek görüşlerin alınmasının ardından devam edecek.

MEVCUT SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Mevcut sistemde F-1 tipi vize sahipleri, eğitim aldıkları üniversite bölümüyle doğrudan bağlantılı olması, okul yetkililerinden referans almaları ve ABD'de çalışma iznine sahip olmaları koşuluyla Seçmeli Pratik Eğitim programına katılabiliyor.

Yeni öneri ise programa başvuran öğrencilere referans veren eğitim kurumlarına yönelik yüksek tutarlı harç uygulaması getirmeyi öngörüyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ABD

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