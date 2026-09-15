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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki yükselişin risk iştahını baskılamaya devam etmesi ve tahvil piyasalarındaki satış baskısının derinleşmesiyle negatif seyrediyor.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor
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Oluşturma Tarihi 15 Eylül 2026 10:59

Orta Doğu'da çatışmaların yeniden tırmanmasıyla yükselen petrol fiyatları ve tahvil piyasalarındaki satış baskısı Avrupa piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi petrol arzına ilişkin endişelerin artmasına neden oldu. Bu gelişmeyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 artışla 107,4 seviyesinde seyrediyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeleri tetikledi.

Bölgede bakır fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle madencilik hisselerinde de gerileme görüldü.

Avrupa'da tahvil piyasasındaki satış baskısı öne çıkarken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,55 ile 2009'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, enerji fiyatlarındaki yükselişin endişe verici olduğu uyarısında bulundu.

Diğer taraftan Hollandalı teknoloji şirketi ASML'nin hisseleri yüzde 6,1, Alman teknoloji şirketi Infineon Technologies'in hisseleri yüzde 7,7 geriledi.

Analistler, Avrupa'nın yapay zeka temasına maruz kalmasının ABD ve Asya'ya karşı daha sınırlı olabileceğini ve yapay zeka kaynaklı satış baskısının daha düşük olabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalışla 631 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 10.613 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 25.281 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 50.959 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 8.047 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 19.438 puanda bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA #ORTA DOĞU #ALMANYA #AVRUPA BORSALARI #BORSA

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