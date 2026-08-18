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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimin etkisiyle yükselen petrol fiyatları ve tahvil getirilerindeki yükselişlerle karışık seyrediyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor
AA

Oluşturma Tarihi 18 Ağustos 2026 10:16

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyir izliyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,55 azalışla 6.869 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,45 değer kaybıyla 67.521 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.992 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 25.483 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 77.380 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD ile İran arasında devam eden barış görüşmelerinden sonuç çıkmaması ve tarafların görüşmeleri sürdürmek istememesi jeopolitik gerilimleri tırmandırıyor.

Jeopolitik gerilimin artmasıyla yükselişe geçen petrol fiyatları ve tahvil faizleri bölge piyasalarını etkilerken Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,94 ile 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Söz konusu durum Japonya Merkez Bankasının (BoJ) daha fazla sıkılaştırma yapacağı beklentilerini yansıtırken Japonya'nın mali durumuna ilişkin endişeler de etkili oluyor.

Öte yandan, bölgeden dün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisinin temmuzda hız kaybettiği görülüyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, ülkede sanayi üretimi temmuzda beklentilerin altında kalarak yıllık bazda yüzde 4,5 yükseldi. Çin'de sanayi üretimi, yüzde 5 olan beklentinin altında gerçekleşirken haziran ayındaki yüzde 5,3'lük artışın gerisinde kaldı.

Ülkede perakende satışlar, temmuzda yüzde 0,6 artarak hem beklentileri karşılayamadı hem de hazirana göre yavaşladı. Haziranda yüzde 1 artan perakende satışların temmuzda yüzde 1,5 artış kaydetmesi bekleniyordu.

Çin'de sabit varlık yatırımları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 geriledi.

Verilere göre, ülkede gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün de devam ettiği görülüyor. Sektöre yönelik yatırımlar temmuzda yıllık bazda yüzde 19,2 azalırken mesken emlak satışları aynı dönemde yüzde 13,2 geriledi.

Çin'de işsizlik oranı temmuzda yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı haziranda yüzde 5 seviyesinde bulunuyordu.

RUSYA'DAN JAPONYA'NIN KURİL ADALARI TEPKİSİNE "AHLAK SINIRINI AŞTI" YORUMU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları'na yaptığı ziyarete tepkileriyle "ahlak sınırını aştığını" belirterek, "Japonya Büyükelçisi'nin her halükarda bakanlığa gelmesi lazım." dedi.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından Güney Kore ile ilgili son açıklamalarını değerlendirdi.

Trump, uzun yıllardır milyarlarca dolar harcayarak Güney Kore'yi askeri açıdan Kuzey Kore'ye karşı koruduklarını ancak bunun karşılığını alamadıklarını savundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GÜNEY KORE #ORTA DOĞU #NİKKEİ 225 #JAPONYA MERKEZ BANKASI #ASYA BORSALARI

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