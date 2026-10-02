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Almanya'da kamu bütçe açığı büyüdü: İlk yarıda 98,8 milyar avroya çıktı

Almanya'da federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal güvenlik fonlarını kapsayan kamu bütçesinin finansman açığı, yılın ilk yarısında 98,8 milyar avroya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 58,5 milyar avro olan açık, bir yılda 40,3 milyar avro arttı.

Almanya’da kamu bütçe açığı büyüdü: İlk yarıda 98,8 milyar avroya çıktı
AA AA

Oluşturma Tarihi 02 Ekim 2026 14:43

Almanya'nın kamu bütçesinde harcamalar ve faiz giderlerindeki artışın etkisiyle açık büyüdü. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ocak-haziran döneminde kamu gelirleri yüzde 2 artışla 1 trilyon 11,8 milyar avroya ulaşırken, giderler yüzde 6 yükselerek 1 trilyon 110,6 milyar avroya çıktı. Böylece kamu bütçesindeki finansman açığı 98,8 milyar avro olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK AÇIK FEDERAL HÜKÜMETTE

Kamu bütçesinde en yüksek açık 72,3 milyar avro ile federal hükümette kaydedildi. Federal hükümetin harcamaları yüzde 9,8 artarak 325,5 milyar avroya çıkarken, gelirleri yüzde 5 azalarak 253,1 milyar avroya geriledi.

Akaryakıt indirimleri, vergi teşvikleri ve hızla yükselen faiz ödemeleri, federal hükümetin harcamalarının gelirlerinin üzerine çıkmasında etkili oldu.

Eyaletler de yılın ilk yarısında 6,3 milyar avro açık verdi.

BELEDİYELERDE TARİHİ BÜTÇE AÇIĞI

Alman ekonomisindeki toparlanmaya rağmen belediyelerin mali sıkıntıları devam etti. Belediyeler ve belediye birliklerinin bütçe açığı, yılın ilk yarısında 20,1 milyar avroya ulaştı.

Bu rakam, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana belediyeler tarafından kaydedilen en yüksek ilk yarı bütçe açığı oldu.

Sosyal güvenlik sistemi ise prim gelirlerindeki yüzde 4,6'lık artış ve federal hükümetten sağlanan 10,2 milyar avroluk kredi desteğiyle dönemi neredeyse denk bütçeyle tamamladı.

FAİZ GİDERLERİ YÜZDE 21,2 ARTTI

Kamu bütçesindeki açığı artıran önemli kalemlerden biri de yükselen faiz giderleri oldu. Kamunun toplam faiz ödemeleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artarak 31,2 milyar avroya çıktı.

Yüksek enflasyon ve yapay zeka veri merkezlerinin finansmanı için çıkarılan cazip şirket tahvillerinin yarattığı rekabet nedeniyle yatırımcıların Alman devlet tahvillerini almak için daha yüksek faiz talep etmeye başladığı belirtildi.

Kovid-19 salgını öncesindeki 8 yılda art arda bütçe fazlası veren Almanya'da, ekonomik durgunluğun aşılması, sermaye yatırımları ve savunma harcamalarındaki baskının ardından kamu bütçe açığının yüksek seviyelerde kalmasının beklendiği aktarıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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