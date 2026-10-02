Borsa İstanbul’da yeni gün yükselişle başladı: Gözler kritik veride

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 12.271,92 puandan başladı. Endeks, önceki işlem gününü yüzde 2,53 değer kazanarak 12.249,04 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,88 puan artış kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 1,11 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 0,72 ile bilişimde görüldü. En çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 7,38 düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasalar, tahvil piyasasında yaşanan sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Yatırımcılar, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Ekonomilerde enflasyonist baskıların sürmesi ve enflasyonun hedef seviyelerin üzerinde seyretmesi, önde gelen merkez bankalarının faiz artırımı yönünde adımlar atmasına neden oluyor. Bu gelişmeler, küresel tahvil piyasalarında satış baskısını artırıyor.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini güçlendirmesi, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelindeki merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşmayı hızlandırabileceği beklentilerini artırıyor.

BIST 100'DE 12 BİN 400 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yurt içinde Fon Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısının, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisi ile Avro Bölgesi enflasyonunun takip edileceğini belirtti.

Yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puan seviyelerinin direnç, 12.100 ve 12.000 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.