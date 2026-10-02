Borsada işlem hacmi 58,2 milyar liraya ulaştı: Yatırımcıların gözü iki gelişmede

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yükselişle tamamladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,18 puan ve yüzde 0,93 değer kazanarak 12.363,22 puana çıktı.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 58,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,10 yükseldi.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Sektör endeksleri arasında günün ilk yarısında en fazla yükselen yüzde 2,07 ile metal eşya oldu. En fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 7,19 düşüşle finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da pozitif seyir öne çıkarken yatırımcıların gündeminde Fon Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısının ardından yapılan açıklamalar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulunun fon hesaplarına ilişkin hazırladığı ödeme takvimi değerlendirildi.

Kurulun açıklamasında, "Sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD VERİSİNDE

Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'den gelecek istihdam verisinin yanı sıra yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puan seviyeleri direnç, 12.200 ve 12.100 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.