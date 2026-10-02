Altın yükseldi, petrol düştü! İşte piyasalarda gün ortası

Küresel piyasalarda altın ve petrol fiyatları gün ortasında farklı yönlerde hareket etti. Altının onsu yükselirken Brent petrolün varil fiyatı geriledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günün ilk yarısını yükselişle tamamlayarak 12 bin 363,22 puana ulaştı. İstanbul serbest piyasada dolar 49,1460 liradan, avro ise 55,3260 liradan satıldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yükselişle tamamladı. Dün günü 12.249,04 puandan kapatan endeks, yeni güne 22,88 puan ve yüzde 0,19 artışla 12.271,92 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre 114,18 puan ve yüzde 0,93 değer kazanan BIST 100, 12.363,22 puana yükseldi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.233,27, en yüksek 12.367,70 puanı gördü.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,32, sanayi endeksi yüzde 0,76 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 yükseldi. Mali endeks ise yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken 31'i geriledi, 4 hisse senedi yatay seyretti. Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Türk Hava Yolları ve Türk Altın İşletmeleri oldu.

DÖVİZ, ALTIN VE PETROL FİYATLARI

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,90 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar paritesi 1,3210 ve dolar/yen paritesi 157,6 düzeyinde işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1460 liradan, avro ise 55,3260 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 4 bin 180 dolara yükselirken, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,8 düşüşle 99,5 dolardan işlem gördü.