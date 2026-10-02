AB kurumunda yolsuzluk iddiaları! Anonim Mektuplar Tartışmaya Yol Açtı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinde (AESK) kimliklerini açıklamayan bir grup çalışan, yönetimi yolsuzluk iddialarının ele alınmasını geciktirmek ve ihbarda bulunanların kimliğini ortaya çıkarmaya çalışmakla suçladı. Rapporteur'ün haberine göre tartışma, mart ayında dağıtılan anonim bir mektupla başladı.

Mektupta, AESK Genel Sekreteri Isabelle Le Galo Flores'in tanıdıklarına avantaj sağlayacak şekilde sözleşmeler düzenlediği öne sürüldü. Komite yönetimi, söz konusu iddiaları incelemesi için Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisine (OLAF) iletti.

ANONİM MEKTUPLAR ÜZERİNDEN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

AESK Başkanı Seamus Boland, haziran ayında personele gönderdiği açıklamada bazı mektupların ciddi tehditler içerdiğini ve çalışanların ev adreslerine gönderildiğini bildirdi. Boland, çalışanların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek mektupları gönderen kişinin tespit edilmesi için güvenlik görevlilerine araştırma görevi verilmesini savundu.

Ancak komite üyelerine ve personele son günlerde gönderilen yeni bir anonim mektupta, Boland'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Kendilerini insan kaynakları, mali işler ve bilgi teknolojileri birimlerinin çalışanları olarak tanıtan grup, hiçbir çalışanın ev adresine mektup gönderilmediğini öne sürdü.

OLAF İNTERNET SİTESİNİ ZİYARET EDEN ÇALIŞANLARIN İZLENDİĞİ İDDİASI

Anonim mektupta ayrıca, ihbarda bulunanları tespit etmek amacıyla 1 Şubat 2026'dan itibaren OLAF'ın internet sitesini ziyaret eden personelin belirlenmesi yönünde talimat verildiği iddia edildi.

Komite sözcüsü ise bu suçlamayı reddetti. Çalışanların e-postalarının ve internet kullanımının incelenmediğini bildiren sözcü, mektupların ciddi kişisel tehditler içerdiğini ve bazı ev adreslerine gönderildiğini yineledi.

Sözcü, hukuki görüş alınmasının ardından sınırlı bir güvenlik incelemesi yapıldığını açıkladı. İncelemenin, kurumun fiziki posta dağıtım sistemine ilişkin önerilerle sonuçlandığını belirtti.

AB OMBUDSMANI İNCELEME BAŞLATMADI

Avrupa Birliği Ombudsmanı, çalışanların resmi ihbar kanallarını kullanmamasını da gerekçe göstererek iddialara ilişkin inceleme başlatmadı.

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, işverenler, sendikalar ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla AB mevzuatı hakkında görüş bildiren bir danışma organı olarak faaliyet gösteriyor.