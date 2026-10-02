Doların yükselişi hızlandı! Endeks 17 ayın zirvesinde

Küresel piyasalarda tahvil faizlerindeki yükseliş, enerji maliyetleri ve Avrupa'daki mali sorunlar döviz piyasalarında dengeleri değiştirdi. ABD doları, euro karşısında son 17 ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken dolar endeksi de yükselişini sürdürdü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,344 seviyesine çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Faizlerin daha sonra yüzde 5,249 seviyesine gerilemesine rağmen yüksek getiriler doları desteklemeye devam etti. Dolar endeksi (DXY) 102,08 seviyesine kadar yükseldi.

Saxo Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, piyasalardaki gelişmeleri değerlendirirken yalnızca Fed'in faiz politikalarının değil, kamu borçlanması ve mali sürdürülebilirlik endişelerinin de belirleyici olduğunu vurguladı.

Chanana, "Artan kamu borçlanması, yüksek tahvil arzı ve mali sürdürülebilirlik kaygıları, yatırımcıların daha yüksek risk primi talep etmesine yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'DAKİ MALİ ENDİŞELER EUROYU BASKILIYOR

Doların küresel para birimleri karşısındaki yükselişinde ABD ekonomisinin yanı sıra Avrupa'daki gelişmeler de etkili oldu. Fransa'da derinleşen mali kaygılar ve devlet tahvili getirilerinin 14 yılın zirvesine çıkması, euro üzerinde baskı oluşturdu.

Euro/dolar paritesi 1,1237 seviyesine gerileyerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Pepperstone Araştırma Direktörü Chris Weston, doların güçlü seyrinde Avrupa'daki siyasi riskler, yükselen enerji maliyetleri ve mali sorunların etkili olduğunu belirtti. Weston, doların mevcut gücünün yalnızca ABD ekonomisinin performansıyla açıklanamayacağına dikkat çekti.

Diğer para birimlerinde de dolar karşısında baskı görüldü. Japon yeni 158 seviyesinde yatay seyrederken Yeni Zelanda doları 0,5591 seviyesine gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. İngiliz sterlini 1,3187 dolardan, Avustralya doları ise 0,6918 dolardan işlem gördü.

PETROL ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR

Brent petrolün varil fiyatının yeniden 100 dolar seviyesini aşması, küresel enflasyona ilişkin endişeleri artırdı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş, merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentileri de etkiliyor.

ABD'de ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz artırma olasılığına ilişkin beklentileri zayıflatmıştı. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon baskısının devam edebileceği ve faiz indirimlerinin ötelenebileceği endişelerini gündemde tuttu.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında, ABD'de haftanın son işlem gününde açıklanması beklenen tarım dışı istihdam raporu bulunuyor.

Eylül ayında istihdam artışının yavaşlaması, işsizlik oranının ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Uzmanlar, istihdam rakamlarının yanı sıra ücret artışlarının da Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikası açısından önemli sinyaller vereceğini belirtiyor.

Ücret artışlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde enflasyonla mücadelenin zorlaşabileceği, bunun da tahvil faizleri ve dolar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

STERLİN VE JAPON YENİNDE SON DURUM

Doların yükselişi diğer önemli para birimlerinde de düşüşe yol açtı. İngiliz sterlini, dolar karşısında yüzde 0,54 gerileyerek 1,31924 dolara indi. Sterlin, eylül ayında da yüzde 2,1 değer kaybetti.

Euro karşısında ise sterlin yatay seyretti. Euro/sterlin paritesi yaklaşık 85,11 peni seviyesinde işlem görerek haziran sonundan bu yana en düşük seviyesine yaklaştı.

Japon yeni, dolar karşısında yüzde 0,11 değer kaybederek dolar başına 157,6 seviyesine geriledi. Avustralya doları ise ülkede açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından iki ayın en düşük seviyesi olan 0,69040 doları gördü.

DOLAR ENDEKSİNDE 2025 ZİRVESİ

Dolar, eylül ayının sonunda bir para birimi sepeti karşısında üst üste altıncı çeyrekte de değer kazanarak 2022'den bu yana en uzun yükseliş serisini kaydetti. 2022 yılında da ABD faizleri diğer ülkelere kıyasla daha hızlı yükselmişti.

Dolar endeksi perşembe günü yüzde 0,57 artış gösterirken Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Küresel tahvil piyasaları ise eylül ayında yılların en büyük aylık düşüşlerinden birini yaşadı. Hükümetlerin mali dengelerindeki bozulma, artan tahvil arzı ve yükselen enflasyon, tahvil getirileri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdı.