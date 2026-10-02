Wall Street’te tahvil faizleri etkisi

New York borsası, uzun vadeli tahvil faizlerinin 2002'den bu yana kaydettiği en yüksek seviyelerden geri çekilmesiyle günü hafif yükselişle tamamladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası, ekonomik veriler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer aldı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artışla 50.926,56 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 kazançla 7.666,45 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,04 artışla 26.871,60 puana çıktı.

TAHVİL FAİZLERİ ZİRVE SEVİYELERDEN GERİLEDİ

Gün içinde 2002'den bu yana en yüksek seviyelerini gören uzun vadeli tahvil faizleri, ilerleyen saatlerde geriledi. ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin faizi 5 baz puan düşüşle yüzde 5,24'e inerken 30 yıllık tahvilin faizi 3 baz puan azalarak yüzde 5,61'e geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, faiz oranlarının ekonomik büyümeye zarar vereceğini söyledi.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ MESAJLARI

Piyasalarda Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edildi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonominin dirençli kalması ve enflasyonun beklediğinden daha katı bir seyir izlemesi halinde politika faizinin daha yüksek seviyelere çıkarılmasının gerekebileceğini belirtti.

Kashkari, bir sonraki faiz artışının ekim ayındaki toplantıda yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda kesin bir görüşü olmadığını ifade etti.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise para politikasında yapılabilecek değişikliklerin ekonomik veriler, gelişen görünüm ve risk dengesi dikkatle değerlendirilerek belirleneceğini vurguladı.

Jefferson, kendisinin ve diğer Fed yetkililerinin bu değerlendirmeyi yapabilmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyabileceğini belirterek daha fazla veriyle ekonomik eğilimlerin daha sağlıklı analiz edilebileceğini kaydetti.

ABD-İRAN GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmaya devam etti. ABD basınında yer alan haberlerde, Pentagon'un Orta Doğu'ya üçüncü bir uçak gemisi ve ilave asker göndereceği, Trump'ın ise ara seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanı yeniden başlatmayı değerlendirdiği aktarıldı.

Söz konusu gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında yükseliş görüldü. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, Türkiye saatiyle 23.10 itibarıyla yüzde 4,6 artarak 102,55 dolara çıktı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3 yükselişle 93,13 dolardan işlem gördü.

ABD'DE İŞSİZLİK BAŞVURULARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler de piyasaların gündemindeydi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Eylül'de sona eren haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Tedarik Yönetimi Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise eylül ayında 54,5'e geriledi. Veri, ABD imalat sektöründeki büyümenin hafif yavaşladığına işaret etti.

Bu hafta açıklanan iş gücü piyasası ve enflasyon verilerinden gelen sinyaller, Fed'in faiz artışlarını erteleyeceği yönündeki beklentileri güçlendirmişti.

Analistler, ABD ekonomisinin dirençli görünümünü koruduğuna dikkat çekerek açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin yeni ipuçları verebileceğini belirtti.