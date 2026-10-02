BIST 30 kontratı hareketlendi! VİOP’ta destek ve direnç seviyeleri

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yükselişle başladı. Kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,30 değer kazanarak 15.586 puana ulaştı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,70 yükselişle 15.538 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise yüzde 0,11 artışla 15.556 puandan işlem gördü.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor. Yatırımcılar, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini yakından takip ediyor.

Yurt içinde Fon Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısı, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi enflasyon verileri piyasaların gündeminde bulunuyor.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan ekim vadeli BIST 30 endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.400 ve 15.300 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.