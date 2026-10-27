Altın kritik eşiğin altına geriledi! Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Üç ayın dibinden dönerek 4.000 doların üzerine çıkan ons altın yeniden kritik eşiğin altına geriledi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Haftanın ikinci işlem gününe 4.017 dolardan başlayan spot piyasada ons altın günün ilk yarısında 4025 dolara kadar yükseldikten sonra 3989.43 dolara kadar düştü. Ons altın öğle saatlerinde ise 3.996,62 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ise 6.425 TL'lik açılışın ardından 6.400 TL'nin altına sarktı. Altının gramı yazım itibarıyla 6.397,84 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 10.460,47 lira, yarım altın 20.920,95 lira, tam altın ise 41.713,94 lira seviyesinde listeleniyor.

Altın fiyatlarında öne çıkan güncel seviyeler şöyle:

Ons altın: 3.996,62 dolar

Gram altın: 6.397,843 TL

Çeyrek altın: 10.460,47 TL

Yarım altın: 20.920,95 TL

Ziynet altın: 41.713,94 TL

Cumhuriyet altını: 43.134 TL

Ata altın: 43.306,50 TL

İki buçuk altın: 104.038,10 TL

Gremse altın: 104.742,79 TL

Beşli altın: 211.407,47 TL

22 ayar bilezik: 5.842,53 TL

18 ayar bilezik: 4.676,59 TL

14 ayar bilezik: 3.651,58 TL

Has altın: 6.365,854 TL