CANLI BORSA
Anasayfa Kripto Para Şekerli gıdalara yeni vergi yolda

Şekerli gıdalara yeni vergi yolda

Fransa'da 2027 bütçesine ilişkin görüşmeler sürerken, şeker oranı belirli bir seviyenin üzerinde olan işlenmiş gıdalara yeni vergi getirilmesi tartışılıyor. Hükümet, düzenlemeyi diyabet ve obeziteyle mücadele kapsamında değerlendiriyor.

Şekerli gıdalara yeni vergi yolda
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 14:29

Fransa'da hükümetin 2027 bütçesine ilişkin yasama çalışmaları devam ederken, şeker oranı yüksek işlenmiş gıdalara yeni vergi getirilmesi gündeme geldi. KOBİ, Ticaret, Zanaat, Turizm ve Alım Gücünden Sorumlu Bakan Serge Papin, düzenlemenin özellikle çocuklarda aşırı şeker tüketimiyle mücadele kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

ŞEKER ORANI YÜKSEK GIDALARA VERGİ HAZIRLIĞI

Bakan Serge Papin, LCI kanalında katıldığı programda 2027 bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diyabet ve obezitenin Fransa'da ciddi bir sağlık sorununa dönüştüğünü belirten Papin, özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarda aşırı şeker tüketimine dikkat çekti.

Papin, bu sorunlarla mücadele kapsamında 2027 bütçesinde, şeker oranı belirli bir seviyenin üzerinde bulunan işlenmiş gıdalara yeni bir vergi getirilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

BÜTÇE TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Les Echos gazetesi, hükümetin 2027 sosyal güvenlik bütçesi tasarısına ilişkin bazı bilgi ve rakamları yayımladı. Bunun ardından hükümet, bütçe rakamlarının basına sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Hükümetin 2027 bütçe tasarısını yarın Ulusal Meclise sunması bekleniyor.

Kamu borcuyla mücadele eden Fransa'da bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#FRANSA #VERGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
AB’de bütçe krizi! 6 ülkeden 2 trilyon avroluk kesinti talebi AB'de bütçe krizi! 6 ülkeden 2 trilyon avroluk kesinti talebi 29 Eylül 2026 13:27
Avrupa’nın enerji faturası kabardı: Petrol ve gaz için ek ödeme 100 milyar avroyu aştı Avrupa'nın enerji faturası kabardı: Petrol ve gaz için ek ödeme 100 milyar avroyu aştı 29 Eylül 2026 13:21
Bitcoin’de kritik eşik test ediliyor: Gözler Fed ve PCE öncesi önemli seviyelerde Bitcoin'de kritik eşik test ediliyor: Gözler Fed ve PCE öncesi önemli seviyelerde 29 Eylül 2026 11:53
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 29 Eylül 2026 11:02
Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BİST100’de gözler kritik seviyelerde Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BİST100'de gözler kritik seviyelerde 29 Eylül 2026 10:17
Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor 29 Eylül 2026 09:53
Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat 29 Eylül 2026 09:51
VİOP’ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte VİOP'ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte 29 Eylül 2026 09:47
Küresel piyasalarda tahvil baskısı Küresel piyasalarda tahvil baskısı 29 Eylül 2026 09:17
Fed üyesi Cook’tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor Fed üyesi Cook'tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor 29 Eylül 2026 09:11
Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed’in faiz kararını etkileyecek verilerde Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed'in faiz kararını etkileyecek verilerde 29 Eylül 2026 09:00
ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte 29 Eylül 2026 08:54
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.090,9600 Değişim 257,8 Son veri saati:
Düşük 12038 Yüksek 12295,8
Açılış
49,0187 Değişim 0,0421 Son veri saati:
Düşük 48,9846 Yüksek 49,0267
Açılış
55,6875 Değişim 0,2612 Son veri saati:
Düşük 55,4799 Yüksek 55,7411
Açılış
6.594,1140 Değişim 57,602 Son veri saati:
Düşük 6565,489 Yüksek 6623,091
Açılış
95,5480 Değişim 1,8379 Son veri saati:
Düşük 95,4991 Yüksek 97,337
Açılış
BİST En Aktif Hisseler