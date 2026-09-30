Şekerli gıdalara yeni vergi yolda

Fransa'da hükümetin 2027 bütçesine ilişkin yasama çalışmaları devam ederken, şeker oranı yüksek işlenmiş gıdalara yeni vergi getirilmesi gündeme geldi. KOBİ, Ticaret, Zanaat, Turizm ve Alım Gücünden Sorumlu Bakan Serge Papin, düzenlemenin özellikle çocuklarda aşırı şeker tüketimiyle mücadele kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

ŞEKER ORANI YÜKSEK GIDALARA VERGİ HAZIRLIĞI

Bakan Serge Papin, LCI kanalında katıldığı programda 2027 bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diyabet ve obezitenin Fransa'da ciddi bir sağlık sorununa dönüştüğünü belirten Papin, özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarda aşırı şeker tüketimine dikkat çekti.

Papin, bu sorunlarla mücadele kapsamında 2027 bütçesinde, şeker oranı belirli bir seviyenin üzerinde bulunan işlenmiş gıdalara yeni bir vergi getirilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

BÜTÇE TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Les Echos gazetesi, hükümetin 2027 sosyal güvenlik bütçesi tasarısına ilişkin bazı bilgi ve rakamları yayımladı. Bunun ardından hükümet, bütçe rakamlarının basına sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Hükümetin 2027 bütçe tasarısını yarın Ulusal Meclise sunması bekleniyor.

Kamu borcuyla mücadele eden Fransa'da bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olarak öne çıkıyor.