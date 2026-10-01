Citi’den Bitcoin ve Ether için yeni 12 aylık fiyat tahmini

Citigroup (Citi), Bitcoin ve Ether için 12 aylık fiyat hedeflerini artırdı. Banka, daha önce 82 bin dolar olarak açıkladığı Bitcoin hedefini 113 bin dolara, Ether için belirlediği 2 bin 240 dolarlık hedefi ise 3 bin 28 dolara yükseltti.

CİTİ'NİN BİTCOİN VE ETHER HEDEFLERİ YÜKSELDİ

Citi, tahminlerini yukarı yönlü güncellemesinde kripto para piyasalarındaki güçlü aktivitenin, destekleyici makroekonomik koşulların ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik girişlerin yeniden başlamasının etkili olduğunu belirtti.

Banka, finansal danışmanlar ve aracı kurumların Bitcoin'e yönelik portföy tahsislerini kademeli olarak artırmasını bekliyor. Bu gelişmeyle birlikte kripto para fonlarına girişlerin daha yavaş ancak istikrarlı biçimde yeniden hız kazanabileceği öngörülüyor.

KRİPTO VARLIKLARA 5 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ BEKLENTİSİ

Citi, önümüzdeki 12 aylık dönemde kripto varlıklara yaklaşık 5 milyar dolarlık net fon girişi gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bankanın fiyat hedeflerindeki artışta, fon girişlerinin yeniden hız kazanacağı beklentisi de etkili oldu.