Bitcoin için 1 milyon dolar tahmini: Kritik tarih belli oldu

Maelstrom Baş Yatırım Yöneticisi (CIO) Arthur Hayes, Bitcoin'in geleceğine ilişkin 1 milyon dolarlık fiyat hedefini korudu. Hayes, lider kripto para biriminin 2030 yılına kadar bu seviyeye ulaşabileceğini belirtirken, 2027 sonu ile 2028 başı arasındaki döneme dikkat çekti.

YÜKSELİŞ SENARYOSUNDA LİKİDİTE BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Hayes'in analizine göre, yapay zeka sektöründeki yatırımlarda yaşanabilecek olası bir daralma küresel ekonomide trilyonlarca dolarlık yeni likidite enjeksiyonlarını ve kurtarma paketlerini gündeme getirebilir.

Bu senaryoda küresel likiditenin artmasının, arzı sınırlı olan Bitcoin'e yönelik talebi makroekonomik ölçekte destekleyebileceği öngörülüyor.

Hayes, bu gelişmelerin gerçekleşmesi halinde Bitcoin açısından özellikle 2027 sonu ile 2028 başı arasındaki dönemin önemli bir yükseliş evresi olabileceğini ifade etti.

BITCOIN 83 BİN DOLARIN ALTINDA

Bitcoin, haberin yazıldığı sırada yüzde 0,1 düşüşle 83 bin 400 doların hemen altında işlem görüyor.

Hayes'in 1 milyon dolarlık fiyat hedefi, mevcut seviyeye kıyasla Bitcoin'in önümüzdeki yıllarda oldukça güçlü bir yükseliş kaydetmesi gerektiğine işaret ediyor.