CANLI BORSA
Anasayfa Kripto Para Bitcoin için 1 milyon dolar tahmini: Kritik tarih belli oldu

Bitcoin için 1 milyon dolar tahmini: Kritik tarih belli oldu

Arthur Hayes, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon dolara ulaşabileceği yönündeki beklentisini yineledi.

Bitcoin için 1 milyon dolar tahmini: Kritik tarih belli oldu

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 14:25

Maelstrom Baş Yatırım Yöneticisi (CIO) Arthur Hayes, Bitcoin'in geleceğine ilişkin 1 milyon dolarlık fiyat hedefini korudu. Hayes, lider kripto para biriminin 2030 yılına kadar bu seviyeye ulaşabileceğini belirtirken, 2027 sonu ile 2028 başı arasındaki döneme dikkat çekti.

YÜKSELİŞ SENARYOSUNDA LİKİDİTE BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Hayes'in analizine göre, yapay zeka sektöründeki yatırımlarda yaşanabilecek olası bir daralma küresel ekonomide trilyonlarca dolarlık yeni likidite enjeksiyonlarını ve kurtarma paketlerini gündeme getirebilir.

Bu senaryoda küresel likiditenin artmasının, arzı sınırlı olan Bitcoin'e yönelik talebi makroekonomik ölçekte destekleyebileceği öngörülüyor.

Hayes, bu gelişmelerin gerçekleşmesi halinde Bitcoin açısından özellikle 2027 sonu ile 2028 başı arasındaki dönemin önemli bir yükseliş evresi olabileceğini ifade etti.

BITCOIN 83 BİN DOLARIN ALTINDA

Bitcoin, haberin yazıldığı sırada yüzde 0,1 düşüşle 83 bin 400 doların hemen altında işlem görüyor.

Hayes'in 1 milyon dolarlık fiyat hedefi, mevcut seviyeye kıyasla Bitcoin'in önümüzdeki yıllarda oldukça güçlü bir yükseliş kaydetmesi gerektiğine işaret ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
AB’de bütçe krizi! 6 ülkeden 2 trilyon avroluk kesinti talebi AB'de bütçe krizi! 6 ülkeden 2 trilyon avroluk kesinti talebi 29 Eylül 2026 13:27
Avrupa’nın enerji faturası kabardı: Petrol ve gaz için ek ödeme 100 milyar avroyu aştı Avrupa'nın enerji faturası kabardı: Petrol ve gaz için ek ödeme 100 milyar avroyu aştı 29 Eylül 2026 13:21
Bitcoin’de kritik eşik test ediliyor: Gözler Fed ve PCE öncesi önemli seviyelerde Bitcoin'de kritik eşik test ediliyor: Gözler Fed ve PCE öncesi önemli seviyelerde 29 Eylül 2026 11:53
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 29 Eylül 2026 11:02
Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BİST100’de gözler kritik seviyelerde Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BİST100'de gözler kritik seviyelerde 29 Eylül 2026 10:17
Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor 29 Eylül 2026 09:53
Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat 29 Eylül 2026 09:51
VİOP’ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte VİOP'ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte 29 Eylül 2026 09:47
Küresel piyasalarda tahvil baskısı Küresel piyasalarda tahvil baskısı 29 Eylül 2026 09:17
Fed üyesi Cook’tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor Fed üyesi Cook'tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor 29 Eylül 2026 09:11
Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed’in faiz kararını etkileyecek verilerde Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed'in faiz kararını etkileyecek verilerde 29 Eylül 2026 09:00
ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte 29 Eylül 2026 08:54
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.091,2000 Değişim 257,8 Son veri saati:
Düşük 12038 Yüksek 12295,8
Açılış
49,0213 Değişim 0,0421 Son veri saati:
Düşük 48,9846 Yüksek 49,0267
Açılış
55,6939 Değişim 0,2612 Son veri saati:
Düşük 55,4799 Yüksek 55,7411
Açılış
6.596,0050 Değişim 57,602 Son veri saati:
Düşük 6565,489 Yüksek 6623,091
Açılış
95,6110 Değişim 1,8379 Son veri saati:
Düşük 95,4991 Yüksek 97,337
Açılış
BİST En Aktif Hisseler