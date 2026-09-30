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Bitcoin ETF'lerinde net giriş serisi 9 güne çıktı

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri salı günü 66,2 milyon dolarlık net giriş kaydederek aralıksız net para girişi serisini dokuz işlem gününe çıkardı.

Bitcoin ETF’lerinde net giriş serisi 9 güne çıktı

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 14:20

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik para girişi devam etti. Spot Bitcoin ETF'leri salı günü 66,2 milyon dolarlık net giriş kaydederken, dokuz işlem gününü kapsayan serideki toplam net giriş yaklaşık 3,1 milyar dolara ulaştı.

BITCOIN ETF'LERİNDE YILBAŞINDAN BU YANA 1 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

SoSoValue verilerine göre Bitcoin ETF'lerinin yılbaşından bu yana toplam net para girişi yaklaşık 1 milyar dolara yükseldi.

Buna karşın bazı altcoin ETF'lerinde giriş serileri tersine döndü. Spot Ether ETF'leri salı günü yaklaşık 3 milyon dolarlık net çıkış kaydederek yedi işlem günlük giriş serisini sonlandırdı.

Ether fonları, söz konusu yedi işlem gününde 851 milyon doların üzerinde para çekmişti. Böylece fonların kümülatif net girişleri yaklaşık 14 milyar dolara ulaştı.

ZCASH ETF'LERİNDE DE PARA ÇIKIŞI

Zcash ETF'lerinde de haftanın başında giriş serisi sona erdi. Fonlar pazartesi günü 8 milyon dolarlık net çıkış kaydederek altı işlem günlük giriş serisini sonlandırdı.

Bitcoin ise haberin yayımlandığı sırada yaklaşık 83 bin 567 dolardan işlem görüyordu. CoinGecko verilerine göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,4 değer kaybetti.

Kripto para piyasasına yönelik yatırımcı duyarlılığında da hafif gerileme görüldü. Alternative.me'nin Crypto Fear & Greed Endeksi bir önceki günkü 73 seviyesinden 71'e düşmesine rağmen "Greed" (Açgözlülük) bölgesinde kalmayı sürdürdü.

PETROL FİYATLARI BITCOIN'İN YÜKSELİŞİNİ SINIRLIYOR

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, yükselen petrol fiyatlarının getiri sağlamayan varlıklar üzerindeki baskıyı artırdığını ve Bitcoin rallisinin bir miktar durakladığını belirtti.

Rodda, enerji fiyatlarına ilişkin risklerin devam etmesi halinde Bitcoin'in yeniden yükseliş ivmesi kazanmakta zorlanabileceğini ifade etti. Bununla birlikte analist, Bitcoin'in teknik görünümünün "oldukça yapıcı" olduğunu değerlendirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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