CANLI BORSA
Anasayfa Gündem Rusya'dan gübre ihracatında yeni karar! 18,8 milyon tonluk sınır geliyor

Rusya'dan gübre ihracatında yeni karar! 18,8 milyon tonluk sınır geliyor

Rusya, iç piyasada gübre arzını güvence altına almak amacıyla ihracat kısıtlamasını 6 ay daha uzattı. 1 Aralık 2026'da başlayacak yeni kota uygulaması, 31 Mayıs 2027'ye kadar devam edecek.

Rusya’dan gübre ihracatında yeni karar! 18,8 milyon tonluk sınır geliyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2026 10:36

Rusya, mineral gübre ihracatına yönelik kota uygulamasını uzatma kararı aldı. Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık 2026-31 Mayıs 2027 döneminde gübre ihracatına 18,8 milyon tonu aşan kota uygulanacak.

Böylece Rusya, gübre ihracatındaki kısıtlamaları 6 ay daha sürdürmüş olacak. Yeni kota, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve Mayıs 2027'nin sonuna kadar geçerli olacak.

ÖNCEKİ DÖNEMDE KOTA 20 MİLYON TONDU

Rus hükümeti, 1 Haziran-30 Kasım 2026 döneminde mineral gübre ihracat kotasını yaklaşık 20 milyon ton olarak belirlemişti.

Yeni dönemde ise ihracat kotası 18,8 milyon tonun üzerinde olacak. Böylece önceki döneme kıyasla kota miktarında düşüşe gidilmiş olacak.

Rusya, iç piyasada yeterli gübre arzını sağlamak amacıyla Avrasya Ekonomik Birliği dışındaki ülkelere yönelik mineral gübre ihracatına dönemsel kotalar uyguluyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte Rusya'nın gübre ihracatındaki miktar sınırlaması 2027 yılının mayıs ayı sonuna kadar devam edecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 05 Kasım 2026 15:06
AB’den Ukrayna’ya 4,36 milyar avro destek AB'den Ukrayna'ya 4,36 milyar avro destek 05 Kasım 2026 14:22
Gazprom’dan Çin’e doğal gaz sevkiyatında 3. rekor Gazprom'dan Çin'e doğal gaz sevkiyatında 3. rekor 05 Kasım 2026 13:45
Altın yükseliş eğilimini koruyor! Gram altın ne kadar? İşte piyasadaki son fiyatlar Altın yükseliş eğilimini koruyor! Gram altın ne kadar? İşte piyasadaki son fiyatlar 05 Kasım 2026 13:20
Borsada günün ilk yarısı tamamlandı! En çok kazandıran sektör belli oldu Borsada günün ilk yarısı tamamlandı! En çok kazandıran sektör belli oldu 05 Kasım 2026 13:13
Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Petrol ve gaz gelirleri iki katından fazla arttı Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Petrol ve gaz gelirleri iki katından fazla arttı 05 Kasım 2026 12:46
Asya borsalarında yapay zeka endişesi! Güney Kore borsasında sert düşüş Asya borsalarında yapay zeka endişesi! Güney Kore borsasında sert düşüş 05 Kasım 2026 10:19
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Kasım 2026 10:16
Demokratların zaferi doları vurdu! Endeks 5 haftanın dibinde Demokratların zaferi doları vurdu! Endeks 5 haftanın dibinde 05 Kasım 2026 09:39
ABD’den İran petrolüne yeni yaptırım ABD'den İran petrolüne yeni yaptırım 05 Kasım 2026 09:24
ABD’nin ham petrol stokları azaldı! Petrol üretimi 14 milyon varili aştı ABD'nin ham petrol stokları azaldı! Petrol üretimi 14 milyon varili aştı 05 Kasım 2026 09:18
ABD seçimleri Wall Street’ti sarstı! Dow Jones 1.500 puanın üzerinde yükseldi ABD seçimleri Wall Street'ti sarstı! Dow Jones 1.500 puanın üzerinde yükseldi 05 Kasım 2026 09:18
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.247,7300 Değişim 79,66 Son veri saati:
Düşük 11197,32 Yüksek 11276,98
Açılış
50,1664 Değişim 0,1213 Son veri saati:
Düşük 50,0474 Yüksek 50,1687
Açılış
56,0899 Değişim 0,3396 Son veri saati:
Düşük 56,0542 Yüksek 56,3938
Açılış
6.525,4540 Değişim 115,973
Düşük 6507,178 Yüksek 6623,151
Açılış
82,8209 Değişim 1,5963 Son veri saati:
Düşük 82,5949 Yüksek 84,1912
Açılış
BİST En Aktif Hisseler