Rusya’dan gübre ihracatında yeni karar! 18,8 milyon tonluk sınır geliyor

Rusya, mineral gübre ihracatına yönelik kota uygulamasını uzatma kararı aldı. Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık 2026-31 Mayıs 2027 döneminde gübre ihracatına 18,8 milyon tonu aşan kota uygulanacak.

Böylece Rusya, gübre ihracatındaki kısıtlamaları 6 ay daha sürdürmüş olacak. Yeni kota, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve Mayıs 2027'nin sonuna kadar geçerli olacak.

ÖNCEKİ DÖNEMDE KOTA 20 MİLYON TONDU

Rus hükümeti, 1 Haziran-30 Kasım 2026 döneminde mineral gübre ihracat kotasını yaklaşık 20 milyon ton olarak belirlemişti.

Yeni dönemde ise ihracat kotası 18,8 milyon tonun üzerinde olacak. Böylece önceki döneme kıyasla kota miktarında düşüşe gidilmiş olacak.

Rusya, iç piyasada yeterli gübre arzını sağlamak amacıyla Avrasya Ekonomik Birliği dışındaki ülkelere yönelik mineral gübre ihracatına dönemsel kotalar uyguluyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte Rusya'nın gübre ihracatındaki miktar sınırlaması 2027 yılının mayıs ayı sonuna kadar devam edecek.