Asya borsalarında yapay zeka endişesi! Güney Kore borsasında sert düşüş

Asya borsalarında, yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin teknoloji şirketlerinin hisselerinde satışları artırmasıyla karışık bir görünüm öne çıktı. Yarı iletken sektöründe talebin azalabileceğine yönelik soru işaretleri, özellikle teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu piyasalarda düşüşleri beraberinde getirdi.

Küresel piyasalarda ABD'deki ara seçimlerin sonuçlanmasıyla siyasi belirsizliklerin azalması risk iştahını destekledi. Ancak Demokratların yapay zeka alanındaki gelişmelere daha temkinli yaklaşabileceği beklentisi, sektördeki yatırımlara yönelik düzenleme endişelerini artırdı.

GÜNEY KORE BORSASINDA YÜZDE 5'İ AŞAN KAYIP

Asya piyasalarında Güney Kore'deki düşüş dikkat çekti. Kospi endeksi yüzde 5,28 azalışla 5.383 puandan kapanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,66 gerileyerek 61.158 puana indi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.685 puanda kaldı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,53 yükselişle 24.763 puana, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,97 kazançla 78.826 puana ulaştı.

ABD'deki yapay zeka yatırımlarının sekteye uğrayabileceği endişeleri, yarı iletken sektöründe talebin düşebileceği yönündeki soru işaretlerini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle yarı iletken şirketlerinin ağırlıkta olduğu Güney Kore piyasasında satışlar hızlandı.

Güney Koreli yarı iletken şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 9,1, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 7,1 değer kaybetti. Teknoloji şirketi LG Electronics'in hisselerinde de yüzde 1,3 düşüş görüldü.

JAPONYA'DA PMI VERİLERİ GERİLEDİ

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ekim ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,7'ye geriledi. Bileşik PMI da aynı dönemde 52,1 seviyesine indi.

TAYVAN ÇEVRESİNDE 21 ÇİN UÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki jeopolitik gelişmeler de piyasaların gündeminde yer aldı. Tayvan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Çin'e ait bombardıman ve destek uçakları, savaş jetleri ve helikopterlerin de aralarında bulunduğu askeri hava araçlarının Tayvan Adası çevresinde 21 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, uçuşların 19'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği belirtildi. Uçuşların, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 8 resmi geminin de ada çevresinde seyrettiği aktarıldı. Tayvan ordusunun gelişmeleri takip ettiği, devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak karşılık verdiği ifade edildi.