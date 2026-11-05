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AB'den Ukrayna'ya 4,36 milyar avro destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve savunma kapasitesinin desteklenmesi amacıyla 4,36 milyar avro ilave kaynak aktarıldığını bildirdi.

AB’den Ukrayna’ya 4,36 milyar avro destek
AA AA

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2026 14:22

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ödemenin Ukrayna Destek Kredisi kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, aktarılan kaynağın 3,7 milyar avroluk bölümünün 2026 yılı için kararlaştırılan makro-finansal yardımın ikinci taksitini oluşturduğu, 658 milyon avroluk bölümün savunma desteği kapsamında tahsis edildiği, toplamda 4,36 milyar avro ilave kaynak sağlandığı belirtildi.

Söz konusu ödemelerin, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına, devlet işleyişinin ve temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesine katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, savunma desteğinin ise ihtiyaç duyulan temel askeri teçhizatın tedarikinde kullanılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü ve Ukrayna'nın savaş koşullarında beşinci kışa yaklaştığını anımsattı.

Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalar devam ederken AB'nin desteğinin de sürdüğünü kaydeden von der Leyen, 4,36 milyar avroluk ödemenin Ukrayna'nın temel kamu hizmetlerini sürdürmesine ve acil savunma ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacağını ifade etti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#URSULA VON DER LEYEN #AB KOMİSYONU #RUSYA

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