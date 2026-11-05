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Altın yükseliş eğilimini koruyor! Gram altın ne kadar? İşte piyasadaki son fiyatlar

Altın fiyatları 5 Kasım Perşembe günü yükseliş eğilimini koruyor. Ons altın yüzde 1,54 değer kazanarak 4.126 dolara yükselirken gram altın yüzde 1,60 artışla 6.640 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 10.856 TL'ye, yarım altın ise 21.713 TL'ye çıktı.

Altın yükseliş eğilimini koruyor! Gram altın ne kadar? İşte piyasadaki son fiyatlar

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2026 13:20

Altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik günün ikinci yarısında da devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altındaki değer kazanımı yurt içi altın fiyatlarını desteklerken gram altın 6.640 TL seviyesinin üzerinde tutunuyor.

Saat 13.14 itibarıyla ons altın 4.126,38 dolar, gram altın ise 6.640,15 TL seviyesinde bulunuyor. Cumhuriyet altını 44.755 TL'ye yükselirken ziynet altın 43.293 TL'den işlem görüyor.

ONS ALTIN 4.146 DOLARI GÖRDÜ

Spot piyasada ons altın yüzde 1,54 yükselişle 4.126,38 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 4.146,90 doları gören ons altının en düşük seviyesi 4.057,92 dolar olarak kaydedildi. Bir önceki gün 4.063,92 dolar seviyesinde bulunan ons altın, böylece yükselişini sürdürüyor.

Gram altın da yüzde 1,60 değer kazanarak 6.640,15 TL'ye çıktı. Gün içerisinde 6.672,86 TL'yi gören gram altının en düşük seviyesi 6.527,05 TL oldu. Bir önceki gün 6.535,70 TL seviyesinde bulunan gram altın, 6.600 TL eşiğinin üzerinde işlem görüyor.

Has altın yüzde 1,60 yükselişle 6.606,95 TL seviyesine ulaşırken 22 ayar bilezik 6.064,93 TL'den satılıyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarındaki yükseliş çeyrek ve yarım altına da yansıdı. Çeyrek altın yüzde 1,60 artışla 10.856,64 TL'ye yükselirken yarım altın 21.713,28 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ziynet altın 43.293,75 TL'ye, Cumhuriyet altını 44.755 TL'ye yükseldi. Ata altın 44.954,95 TL seviyesine çıkarken iki buçuk altın 107.998,27 TL'den işlem görüyor.

Gremse altın 108.729,79 TL, beşli altın ise 219.454,62 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 13.14 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

  • Ons altın: 4.126,38 dolar

  • Gram altın: 6.640,15 TL

  • Çeyrek altın: 10.856,64 TL

  • Yarım altın: 21.713,28 TL

  • Kilo altın: 132.013,00 TL

  • Ziynet altın: 43.293,75 TL

  • Cumhuriyet altını: 44.755,00 TL

  • Ata altın: 44.954,95 TL

  • İki buçuk altın: 107.998,27 TL

  • Gremse altın: 108.729,79 TL

  • Beşli altın: 219.454,62 TL

  • 22 ayar bilezik: 6.064,93 TL

  • 18 ayar bilezik: 4.854,60 TL

  • 14 ayar bilezik: 3.790,58 TL

  • Has altın: 6.606,95 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#CUMHURİYET ALTINI #GRAM ALTIN

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