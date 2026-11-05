Gümüş fiyatları neden düştü?

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert satışlar yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini yeniden şekillendirdi. Bawden Capital kurucusu Jen Bawden ise değerli metallerdeki düşüşün arkasında temel göstergelerdeki bozulmadan ziyade küresel likidite sıkışıklığının bulunduğunu ileri sürdü.

Bawden'a göre mevcut satış baskısı, 2008 küresel finans krizi ve 2020 yılında pandemiyle birlikte yaşanan piyasa çöküşlerini hatırlatıyor. Bu nedenle yaşanan geri çekilmenin uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyor.

GÜMÜŞTE YÜZDE 60'LIK DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKTİ

Gümüşün rekor seviyesinin yaklaşık yüzde 60 altında bulunduğunu, altının ise son bir yılın en düşük seviyelerine gerilediğini belirten Bawden, mevcut fiyat hareketlerini uzun vadeli yatırımcılar için nadir görülen bir fırsat olarak değerlendirdi.

Ancak ünlü finansçı, piyasalarda henüz kesin bir dip oluşmadığı konusunda da uyarıda bulundu. Fiyatların kalıcı bir toparlanma sürecine girmeden önce bir miktar daha gerileyebileceğini belirten Bawden, yatırımcıların olası yeni düşüşleri de hesaba katması gerektiğini ifade etti.

FED VE PETROL FİYATLARI ALTIN İLE GÜMÜŞÜ BASKILIYOR

Değerli metaller üzerindeki baskının önemli nedenlerinden biri de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler olarak gösteriliyor.

Fed'in aralık ayındaki faiz kararına yönelik beklentiler piyasaların odağında bulunuyor. Faizlerin yüksek seviyelerde kalabileceği düşüncesi, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüşün cazibesini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Diğer taraftan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının 113 doların üzerine çıkması da küresel piyasalardaki dengeleri etkiliyor. Enerji ithalatçısı ülkelerin dolar talebindeki artış, ABD dolarının güçlenmesine katkı sağlayan faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Doların değer kazanması ise altın ve gümüş fiyatlarının yükseliş ivmesi yakalamasını zorlaştırıyor.

2008 VE 2020 KRİZLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ: SONRASINDA NE OLDU?

Jen Bawden, bugünkü değerli metal piyasasını geçmişte yaşanan iki büyük krizle karşılaştırdı. 2008 küresel finans krizi ve 2020 pandemi döneminde altın ile gümüşün de ciddi değer kayıpları yaşadığını hatırlatan Bawden, bu düşüşlerin ardından güçlü yükselişlerin geldiğine dikkat çekti.

Bawden'ın değerlendirmesine göre 2008 krizinde yaşanan sert düşüşün ardından altın yüzde 170 değer kazandı. Gümüş fiyatları ise 50 dolar seviyesine yaklaştı.

2020 yılındaki piyasa çöküşünün ardından da gümüşte yaklaşık yüzde 150'lik yükseliş yaşandı.

Geçmişteki bu örnekleri hatırlatan finansçı, mevcut geri çekilmenin de uzun vadeli yatırımcılar açısından benzer fırsatlar barındırabileceğini savundu.

ÜNLÜ FİNANSÇIDAN GÜMÜŞ VE MADENCİLİK HİSSELERİ İÇİN ALIM STRATEJİSİ

Piyasalarda yeni düşüş ihtimalini de göz önünde bulunduran Jen Bawden, kendi yatırım stratejisine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Bawden, seçtiği madencilik şirketlerinin hisselerinde mevcut fiyatların yüzde 20 ila yüzde 30 altında alım yapabilmek amacıyla limit emirleri hazırladığını açıkladı.

Bu stratejiyle olası fiyat gerilemelerini değerlendirmeyi hedefleyen finansçı, yatırım kararlarında mevcut piyasa koşullarının yanı sıra uzun vadeli beklentileri de dikkate aldığını ortaya koydu.

GÜMÜŞ VE ALTINDA 10 YILLIK YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Küresel borç yükünün ilerleyen dönemde merkez bankalarını faiz indirimlerine yöneltebileceğini savunan Bawden, değerli metaller için uzun vadeli tahminini de açıkladı.

Doların zaman içerisinde güç kaybedebileceğini öngören finansçı, önümüzdeki 10 yıllık dönemde altın ve gümüşün küresel piyasalarda yeniden önemli bir konuma ulaşabileceğini düşünüyor.

Bawden'ın değerlendirmesine göre mevcut düşüşler, değerli metallerin uzun vadeli görünümünün bozulduğu anlamına gelmiyor. Ancak kısa vadede yeni geri çekilmelerin yaşanabileceği ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.