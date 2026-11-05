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Gazprom'dan Çin'e doğal gaz sevkiyatında 3. rekor

Rus enerji şirketi Gazprom, Çin'e doğal gaz sevkiyatında 4 Kasım'da yeni günlük rekor kırıldığını açıkladı.

Gazprom’dan Çin’e doğal gaz sevkiyatında 3. rekor

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2026 13:45

Rusya'nın enerji devi Gazprom, Çin'e doğal gaz sevkiyatında yeni bir rekora imza attı. Şirketten yapılan açıklamada, 4 Kasım'da Çin'e gerçekleştirilen doğal gaz sevkiyatının yeni günlük rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Sevkiyatların, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile imzalanan uzun vadeli sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Gazprom, 1 ve 3 Kasım'da da günlük sevkiyat rekorlarını yenilemişti. Böylece şirket, kasım ayının ilk dört gününde üçüncü kez günlük sevkiyat rekoru kırdı. Ancak Gazprom, son rekora ilişkin günlük sevkiyat miktarını açıklamadı.

SİBİRYA'NIN GÜCÜ HATTININ KAPASİTESİ 44 MİLYAR METREKÜPE ÇIKACAK

Rusya'dan Çin'e doğal gaz sevkiyatına 2019 yılında başlanan Sibirya'nın Gücü boru hattının yıllık kapasitesi 38 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

Gazprom ile CNPC, geçen yıl hattın kapasitesinin kademeli olarak 44 milyar metreküpe çıkarılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

2025'TE GAZ SEVKİYATI YÜZDE 24,8 ARTTI

Gazprom verilerine göre, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e gönderilen doğal gaz miktarı 2025 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 24,8 artarak 38,8 milyar metreküpe yükseldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ekim ayında yaptığı açıklamada, söz konusu hat üzerinden Çin'e bu yıl 39 milyar metreküp doğal gaz sevk edilmesinin beklendiğini bildirmişti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ÇİN #RUSYA #GAZPROM

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