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Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Petrol ve gaz gelirleri iki katından fazla arttı

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri, ekimde bir önceki aya göre iki katından fazla artarak 971,2 milyar rubleye (yaklaşık 11,9 milyar dolar) yükseldi.

Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Petrol ve gaz gelirleri iki katından fazla arttı
AA AA

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2026 12:46

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin eylülde 452,4 milyar ruble, ağustosta ise 424 milyar ruble düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Ekimde maden çıkarma vergisinden 1 trilyon 122,6 milyar ruble, ek gelir vergisinden ise 358,6 milyar ruble tahsil edildiğine işaret edilen açıklamada, petrol şirketlerine yapılan ödemeler ve diğer mahsupların ardından net petrol ve doğal gaz gelirlerinin 971,2 milyar ruble olarak kaydedildiği bildirildi.

Ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri, ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,07 azalarak 6,44 trilyon rubleye geriledi.

Öte yandan, Rus hükümetinin iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını dengelemek amacıyla petrol şirketlerine yaptığı ödemeler, ekimde bir önceki aya göre 305,5 milyar rubleden 415 milyar rubleye yükseldi.

Rusya'da uygulanan söz konusu mekanizma kapsamında, petrol ürünlerinin ihracat fiyatlarının iç piyasa fiyatlarını aşması halinde şirketlere bütçeden ödeme yapılarak yurt içi akaryakıt fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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