GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM: Gram gümüş 85 TL sınırında! İşte güncel rakamlar...

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2026 15:53
Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler, gümüş fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Döviz kurundaki değişimler de gram gümüş fiyatına yansıyor.
Haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarını yakından takip ediyor.
5 Kasım 2026 Perşembe güncel gümüş fiyatları:
GRAM GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?
Gümüş yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, gram fiyatındaki anlık değişimleri takip ediyor. 5 Kasım Perşembe günü gram gümüşün fiyatı 84,6513 TL seviyesinde bulunuyor.
ONS GÜMÜŞ KAÇ DOLAR OLDU?
Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı da yatırımcıların yakın takibinde. 5 Kasım 2026 itibarıyla ons gümüş 52,5800 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gümüş fiyatlarındaki değişimde küresel piyasalardaki gelişmeler, doların seyri ve değerli metallere yönelik yatırımcı talebi belirleyici olmaya devam ediyor.