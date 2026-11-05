Borsada günün ilk yarısı tamamlandı! En çok kazandıran sektör belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,32 puan ve yüzde 0,12 azalarak 11.464,81 puana geriledi.

Bu saat itibarıyla toplam işlem hacmi 74,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi ise yüzde 0,43 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 3,21 ile madencilikte görüldü. En çok değer kaybeden sektör ise yüzde 2,26 düşüşle kimya, petrol ve plastik oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA TEKNOLOJİ HİSSELERİNE SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalarda petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki gerileme risk iştahını destekliyor. Ancak ABD ara seçimlerinin ardından yapay zeka sektörüne yönelik denetimlerin sıkılaşabileceği endişesi, teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısının devam etmesine neden oluyor.

PİYASALARDA GÖZLER BOE FAİZ KARARINDA

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ile BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları piyasaların gündeminde olacak.

BIST 100'DE 11.300 VE 11.200 PUAN DESTEK KONUMUNDA

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puan seviyeleri destek, 11.600 ve 11.700 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.