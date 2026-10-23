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İngiltere ekonomisinde 8 ayın en hızlı büyümesi

İngiltere'de özel sektör faaliyetleri, yeni siparişlerdeki toparlanmanın etkisiyle ekimde hız kazandı. Bileşik PMI 53,1'e yükselirken, maliyet enflasyonu hazirandan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere ekonomisinde 8 ayın en hızlı büyümesi
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Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2026 14:49

İngiltere'de özel sektör faaliyetlerindeki büyüme, ekim ayında son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. S&P Global'in açıkladığı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, bileşik PMI eylüldeki 52 puandan 53,1'e yükseldi. Yeni siparişlerdeki toparlanma, ekonomik aktivitedeki hızlanmayı destekledi.

HİZMET VE İMALAT SEKTÖRLERİNDE ARTIŞ

İngiltere'de hizmet sektörü PMI da ekimde 53,1 puana yükselerek son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü. Endeks, eylülde 52,1 seviyesinde bulunuyordu.

İmalat sektörü PMI ise ekimde 52,8 puanla son 5 ayın en iyi performansını kaydetti. Böylece özel sektör şirketlerinin ticari faaliyetlerinde istikrarlı bir artış yaşandı. Bu yükseliş, Eylül 2024'ten bu yana yeni iş hacminde görülen en güçlü artışla desteklendi.

Talepteki toparlanmanın etkisiyle istihdam yeniden artışa geçti ancak istihdam artışı sınırlı kaldı.

MALİYET ENFLASYONU HAZİRAN AYINDAN BU YANA ZİRVEDE

Ekim ayı verileri, özel sektör genelinde girdi maliyetlerinin belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. Maliyet enflasyonu hazirandan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, yükselişte imalat sektöründeki enflasyonist baskıların hızlanması etkili oldu.

S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomisti Chris Williamson, İngiltere ekonomisinin ekimde ivme kazandığını belirtti.

Williamson, "Ekonominin dayanıklılığına ilişkin bu olumlu gösterge, 2024 Sonbahar Bütçesi'nin ardından işe alımların olumsuz etkilenmesinden bu yana ilk kez şirketlerin ilave çalışan istihdam etmeye başlamasıyla da destekleniyor. Bununla birlikte, jeopolitik gelişmeler ve özellikle Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların enerji piyasalarındaki oynaklığı artırma ihtimali, birçok işletme üzerinde hala belirgin bir tedirginlik yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İNGİLTERE

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