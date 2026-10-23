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ASELSAN'dan 442,5 milyon dolarlık ihracat anlaşması

ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle toplam 442,5 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

ASELSAN’dan 442,5 milyon dolarlık ihracat anlaşması
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Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2026 12:43

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2026 14:43

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre anlaşma, radar, insansız hava aracı (İHA) karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışını kapsıyor.

İHRACAT SÖZLEŞMESİ 442,5 MİLYON DOLAR

ASELSAN'ın KAP açıklamasında, uluslararası müşteriyle imzalanan sözleşmenin toplam tutarının 442,5 milyon dolar olduğu bildirildi. Anlaşma kapsamında radar sistemlerinin yanı sıra İHA'lara karşı tedbir sistemleri ile komuta ve kontrol sistemlerinin satışı gerçekleştirilecek.

Sözleşmenin teslimat takvimi ve müşteri ülkesine ilişkin ayrıntılar açıklamada yer almadı.

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