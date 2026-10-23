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Alman ekonomisinde büyüme yavaşladı: PMI son 2 ayın dibinde

Almanya'da özel sektör faaliyetleri, dördüncü çeyreğin ilk ayında büyümeyi sürdürse de ivme kaybetti.

Alman ekonomisinde büyüme yavaşladı: PMI son 2 ayın dibinde
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Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2026 13:24

S&P Global, Almanya'nın ekim ayına ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede eylülde 53,8 puan seviyesinde gerçekleşen öncü bileşik PMI, ekimde 52,8 puana gerileyerek son 2 ayın en düşük değerini aldı.

4 aydır büyümeye işaret eden 50 puan seviyesinin üzerinde kalan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi, ekimde 53,3 puana ineceği yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI, ekimde 52,9'dan 51,7'ye inerek son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 53,9'dan 54,2 puana çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global açıklamasında, ekim ayında Alman özel sektöründe ticari faaliyetlerin daha yavaş da olsa sürdürülebilir bir büyüme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, benzer şekilde, yeni siparişlerin de büyümeye devam ettiği ancak bu artışın son 3 ayın en zayıf hızında gerçekleştiği aktarıldı.

"BÜYÜMEDEKİ YAVAŞLAMA TOPARLANMANIN KIRILGAN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekim ayı öncü PMI sonuçlarının Almanya genelinde ticari faaliyetlerdeki artışın sürdüğünü göstermesinin cesaret verici olduğunu belirtti.

Smith, "Büyümedeki yavaşlama, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisindeki toparlanmanın halen kırılgan olduğunu açıkça ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Phil Smith, ayrıca mal üreticilerinin, savunma ve altyapı harcamalarındaki artışın yanı sıra ihracat kanalıyla iş koşullarını iyileştirdiğini ancak girdi maliyetlerindeki ani yükselişin imalat sektöründeki güveni baskıladığını bildirdi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı daralmayı gösteriyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

ALMAN EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

Öte yandan, Alman ekonomisi Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yüke rağmen yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin oluşturduğu olumsuz iklime rağmen yapay zeka ve savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi sırtladığı belirtiliyor.

Ekonomi enstitülerinin birçoğu ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltti.

Alman hükümeti de bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e çıkardı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de Alman ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den 1,1'e yükseltti. Bu yükselişte yapay zeka ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALMANYA #AVRO BÖLGESİ #ORTA DOĞU

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