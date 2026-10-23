Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gram altın, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,9 değer kaybederek 6 bin 543 liraya geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 728 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 760 liradan satıldı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın, dün günü önceki kapanışına göre yüzde 0,40 yükselişle 6 bin 600 liradan tamamlamıştı. Yeni günde satış baskısının etkili olmasıyla fiyatlar aşağı yönlü hareket etti.

Uluslararası piyasalarda da altının ons fiyatı yüzde 1 düşüşle 4 bin 98 dolara geriledi.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ENDİŞESİ ALTINI ETKİLİYOR

Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artabileceğine ilişkin endişeler piyasalarda etkisini sürdürürken, Körfez bölgesindeki belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor.

Yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyon endişelerini artırması, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırabileceğine yönelik beklentileri destekliyor. Faizlerin yüksek kalması veya artırılması beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 86 olarak değerlendiriliyor. Aralık ayındaki toplantıda ise 25 baz puanlık faiz artırımına gidileceği beklentisi öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa girme gerekçesinin Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu belirterek, bunun "yaptığı en iyi işlerden biri" olduğunu savundu.

The New York Times'ın haberine göre, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklar, ABD ve İsrail ordularının ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için "somut planlar hazırladığını" ileri sürdü.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da bölgedeki belirsizliği artırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Körfez ülkelerinde görev yapan bazı personel ve aile üyelerinin tahliyesine ilişkin haberleri yalanladı. Pigott, söz konusu durumun yalnızca Suudi Arabistan'daki ABD hükümet personeli ve aile üyeleri için geçerli olduğunu kaydetti.

PİYASALARIN GÖZÜ EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve tüketici güven endeksi verileri piyasaların gündeminde olacak.