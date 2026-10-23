CANLI BORSA
Anasayfa Altın Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum

Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum

Gram altın, önceki günü 6 bin 600 liradan tamamlamasının ardından yeni güne yüzde 0,9 düşüşle başladı. Orta Doğu'daki gerilimler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin beklentiler altın piyasasının yönü üzerinde etkili oluyor.

Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum
AA AA

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2026 12:20

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2026 12:30

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gram altın, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,9 değer kaybederek 6 bin 543 liraya geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 728 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 760 liradan satıldı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın, dün günü önceki kapanışına göre yüzde 0,40 yükselişle 6 bin 600 liradan tamamlamıştı. Yeni günde satış baskısının etkili olmasıyla fiyatlar aşağı yönlü hareket etti.

Uluslararası piyasalarda da altının ons fiyatı yüzde 1 düşüşle 4 bin 98 dolara geriledi.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ENDİŞESİ ALTINI ETKİLİYOR

Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artabileceğine ilişkin endişeler piyasalarda etkisini sürdürürken, Körfez bölgesindeki belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor.

Yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyon endişelerini artırması, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırabileceğine yönelik beklentileri destekliyor. Faizlerin yüksek kalması veya artırılması beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 86 olarak değerlendiriliyor. Aralık ayındaki toplantıda ise 25 baz puanlık faiz artırımına gidileceği beklentisi öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa girme gerekçesinin Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu belirterek, bunun "yaptığı en iyi işlerden biri" olduğunu savundu.

The New York Times'ın haberine göre, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklar, ABD ve İsrail ordularının ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için "somut planlar hazırladığını" ileri sürdü.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da bölgedeki belirsizliği artırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Körfez ülkelerinde görev yapan bazı personel ve aile üyelerinin tahliyesine ilişkin haberleri yalanladı. Pigott, söz konusu durumun yalnızca Suudi Arabistan'daki ABD hükümet personeli ve aile üyeleri için geçerli olduğunu kaydetti.

PİYASALARIN GÖZÜ EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve tüketici güven endeksi verileri piyasaların gündeminde olacak.

#GRAM ALTIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Rusya’dan AB’nin LNG yasağına yanıt: Sevkiyatlar başka pazarlara yönelecek Rusya'dan AB'nin LNG yasağına yanıt: Sevkiyatlar başka pazarlara yönelecek 22 Ekim 2026 12:54
Barclays’tan yapay zeka hamlesi: 5 bin kişiyi işten çıkaracak Barclays'tan yapay zeka hamlesi: 5 bin kişiyi işten çıkaracak 22 Ekim 2026 12:51
Norveç Varlık Fonu zarar açıkladı: Faiz baskısı etkili oldu Norveç Varlık Fonu zarar açıkladı: Faiz baskısı etkili oldu 22 Ekim 2026 12:47
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 22 Ekim 2026 10:48
ABD tarifelerine karşı dev paket! Kanada 8,7 milyar dolarlık yeni yatırım planını açıkladı ABD tarifelerine karşı dev paket! Kanada 8,7 milyar dolarlık yeni yatırım planını açıkladı 22 Ekim 2026 10:27
ABD ve Çin arasında ekonomik istihbarat programı iddiası ABD ve Çin arasında ekonomik istihbarat programı iddiası 22 Ekim 2026 10:05
Çin’in CSI 300 endeksi ayı piyasasına girdi Çin'in CSI 300 endeksi ayı piyasasına girdi 22 Ekim 2026 09:55
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 22 Ekim 2026 09:54
S&P’den Fed, ECB ve BoJ için faiz artışı tahmini S&P'den Fed, ECB ve BoJ için faiz artışı tahmini 22 Ekim 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 22 Ekim 2026 09:33
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi: İndirim bekleniyor mu? Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi: İndirim bekleniyor mu? 22 Ekim 2026 09:08
ABD petrol stokları 3,1 milyon varil geriledi ABD petrol stokları 3,1 milyon varil geriledi 22 Ekim 2026 08:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
10.923,3700 Değişim 327,73 Son veri saati:
Düşük 10917,33 Yüksek 11245,06
Açılış
49,7387 Değişim 0,1382 Son veri saati:
Düşük 49,6303 Yüksek 49,7685
Açılış
55,7408 Değişim 0,2695 Son veri saati:
Düşük 55,6747 Yüksek 55,9442
Açılış
6.444,4150 Değişim 72,321 Son veri saati:
Düşük 6375,891 Yüksek 6448,212
Açılış
86,4291 Değişim 2,0283 Son veri saati:
Düşük 85,5349 Yüksek 87,5632
Açılış
BİST En Aktif Hisseler