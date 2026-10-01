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Candy Crush Saga, Minecraft, Clash of Clans... 9 oyun şirketine sanal para soruşturması

Avrupa Birliği, Candy Crush Saga, Minecraft ve Clash of Clans gibi popüler oyunlarda sanal parayla yapılan satın alımları mercek altına aldı.

Candy Crush Saga, Minecraft, Clash of Clans... 9 oyun şirketine sanal para soruşturması
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Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2026 14:36

Son Güncelleme Tarihi 01 Ekim 2026 14:37

Avrupa Birliği (AB), video oyunlarında kullanılan sanal paralarla yapılan satın alımların tüketici haklarına uygunluğunu incelemek üzere dokuz oyun şirketi hakkında soruşturma başlattı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ulusal tüketici koruma makamlarından oluşan Tüketicinin Korunması İşbirliği (CPC) ağı tarafından başlatılan koordineli soruşturmalarla oyuncuların haklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

OYUN İÇİ SATIN ALIMLARIN GERÇEK MALİYETİ İNCELENECEK

Soruşturmalarda, oyun içi ürünlerin ve sanal paraların gerçek para karşılığının oyunculara açıkça gösterilip gösterilmediği değerlendirilecek. Farklı sanal para birimleri ve bunlar arasındaki dönüşümlerin, satın alımların gerçek maliyetini gizlemek için kullanılıp kullanılmadığı da incelenecek.

Oyuncuların oyunda ilerlemek veya oyundan yararlanmak için ihtiyaç duyduklarından daha fazla sanal para satın almaya yönlendirilmesi de soruşturmanın başlıkları arasında yer alıyor.

Şirketlerin satın alma öncesinde oyunculara açık ve anlaşılır bilgi verip vermediği, kullanılmamış sanal paralar dahil 14 günlük cayma hakkı konusunda bilgilendirme yapıp yapmadığı ve adil sözleşme koşulları sunup sunmadığı araştırılacak.

Özellikle çocuklar gibi hassas tüketici gruplarını zararlı uygulamalardan korumaya yönelik önlemler de mercek altına alınacak.

SORUŞTURMA 9 ŞİRKETİ KAPSIYOR

AB'nin soruşturma başlattığı şirketler arasında Crytek, InnoGames, King, Mojang, Plarium Europe, PLR Worldwide Sales, Riot Games, Supercell ve Ubisoft bulunuyor.

İncelemeye alınan oyunlar ise şöyle sıralanıyor:

  • Candy Crush Saga

  • Minecraft

  • Clash of Clans

  • Hunt: Showdown 1896

  • Forge of Empires

  • Mech Arena

  • Gardenscapes

  • Valorant

  • For Honor

DİABLO IMMORTAL VE CALL OF DUTY MOBILE DA İNCELENİYOR

AB Komisyonu, Activision Blizzard UK şirketinin Diablo Immortal ve Call of Duty Mobile oyunlarına ilişkin ayrı bir inceleme de yürütüyor.

Bu incelemede sanal para satışlarının yanı sıra kişisel verilerin toplanması, oyunların bağımlılık yaratabilecek tasarımları, ebeveyn kontrolü ayarları, çocuklara doğrudan pazarlama ve oyun hesaplarının engellenmesi gibi uygulamalar ele alınıyor.

CPC ağı, geçen yıl oyun içi sanal paraların kullanımında şeffaflık ve adaleti sağlamaya yönelik ilkeler doğrultusunda sektörle görüşmelere başlamıştı. Görüşmelerden yeterli sonuç alınamaması üzerine gerçekleştirilen piyasa taramasında, söz konusu oyunların daha ayrıntılı incelenmesi gerektiği belirlendi.

AB'DEN OYUN ŞİRKETLERİNE TÜKETİCİ HAKLARI UYARISI

AB Komisyonunun Tüketicilerin Korunmasından Sorumlu Üyesi Michael McGrath, yaptığı açıklamada, Avrupalıların yaklaşık yarısının video oyunu oynadığına dikkat çekti.

Sektörün özellikle çocukları zararlı veya adil olmayan uygulamalardan koruması gerektiğini belirten McGrath, "Oyun adil olmalı ve kurallara uyulmalı. Ulusal makamlar, AB Komisyonunun desteğiyle bunların uygulanmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

#AVRUPA BİRLİĞİ

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