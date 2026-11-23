Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayında ekim ayındaki 51,7 puanlık seviyesini korudu. Böylece bölgede özel sektör faaliyetleri üst üste beşinci ay genişlerken büyüme hızı değişmedi.

İMALAT SANAYİSİNDE ARTIŞ, HİZMETLERDE YAVAŞLAMA

S&P Global'in açıkladığı kasım ayı öncü PMI verilerine göre, Avro Bölgesi hizmet sektörü PMI, ekimdeki 51,4 seviyesinden kasımda 51,2'ye geriledi. Böylece endeks son 5 ayın en düşük seviyesine inerken hizmet sektöründeki faaliyet artışı hız kesti.

İmalat sanayi PMI ise aynı dönemde yükseliş kaydetti. Ekimde 52,7 olan endeks, kasımda 52,9'a çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İmalat üretimindeki artışın hızlanması, hizmet sektöründeki yavaşlamayı dengeledi. Böylece Avro Bölgesi genelinde bileşik PMI değişmeden kaldı.

ALMANYA'DA MART 2022'DEN BU YANA EN HIZLI ARTIŞ

Ülke bazında değerlendirildiğinde, Almanya'da özel sektör faaliyetleri Mart 2022'den bu yana en hızlı artışı gösterdi. Fransa'da ise özel sektör faaliyetleri üst üste ikinci ay geriledi.

PMI ENDEKSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) 50 puanın üzerindeki değerler, bir önceki aya göre ekonomik faaliyetlerde genişlemeye işaret ediyor. Endeksin 50 puanın altında kalması daralma, 50 seviyesinde olması ise değişim yaşanmadığı anlamına geliyor.