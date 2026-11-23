Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 80 bin liraya yükseldi. Gün içerisinde en düşük 5 milyon 820 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 134 bin lirayı gören altın, önceki kapanışına göre yüzde 1,2 değer kazandı.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI YÜZDE 1,2 ARTTI

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 6 milyon 10 bin liradan tamamlamıştı. Bugünkü işlemlerde yükselişini sürdüren altın, günü 6 milyon 80 bin liradan kapattı.

ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 19,8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 839 milyon 252 bin 593,92 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 3 bin 294,28 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 20 milyar 262 milyon 920 bin 318,92 liraya ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.010.000,00 3.698,00 En Düşük 5.820.000,00 3.585,00 En Yüksek 6.134.000,00 3.770,00 Kapanış 6.080.000,00 3.720,00 Ağırlıklı Ortalama 5.990.991,45 3.742,71 Toplam İşlem Hacmi (TL) 19.839.252.593,92 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.294,28 Toplam İşlem Adedi 304