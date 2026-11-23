Gümüş piyasasında haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Hem yurt içi piyasalarda gram gümüş hem de uluslararası piyasalarda ons gümüş önemli ölçüde değer kazandı.

Saat 17.09 itibarıyla gram gümüş 70,83 TL'den işlem görürken günlük fiyat artışı 4,18 TL oldu. Ons gümüş ise 43,51 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM GÜMÜŞ 70 TL SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Gram gümüş gün içerisinde 66,64 TL seviyesine kadar geriledikten sonra yükselişe geçti. Günün en yüksek seviyesini 70,91 TL olarak kaydeden gram gümüş, yüzde 6,27'lik artışla 70,83 TL'ye ulaştı.

Ons gümüş de uluslararası piyasalarda yükselişini sürdürüyor. Gün içerisinde 41,09 dolara kadar gerileyen ons gümüş, 43,56 doları test etti. Saat 17.09 itibarıyla 43,51 dolardan işlem gören ons gümüşün günlük kazancı yüzde 6,20'ye ulaştı.

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.09 itibarıyla güncel gümüş fiyatları:

Gram gümüş: 70,83 TL

70,83 TL Ons gümüş: 43,5100 dolar