Belçika Kralı Philippe, Başbakan Bart De Wever'i Kraliyet Sarayı'nda kabul ederek federal bütçe müzakerelerindeki son durumu görüştü. Kral, bütçe konusunda henüz belirleyici bir ilerleme sağlanamaması üzerine De Wever'den çalışmalarını sürdürmesini istedi.

KRAL PHILIPPE'DEN TARAFLARA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Belçika Kraliyet Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre De Wever, koalisyon ortaklarıyla son günlerde yürüttüğü bütçe görüşmelerinin yanı sıra sabah gerçekleştirilen kapsamlı kabine toplantısının sonuçları hakkında Kral Philippe'e bilgi verdi.

Bütçe müzakerelerinde henüz belirleyici bir ilerleme kaydedilemediğini aktaran De Wever, görüşmeleri sürdürmek istediğini ifade etti.

Müzakerelerde kayda değer ilerleme sağlanamamasından üzüntü duyduğunu belirten Kral Philippe, krizin uzamasını önlemek amacıyla taraflara sorumluluklarını üstlenmeleri ve kamu yararını ön planda tutmaları çağrısında bulundu.

Kral Philippe ayrıca görüşmelerin gizlilik ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülmesinin önemine dikkati çekti. Diyaloğa ve bütçenin esasına ilişkin çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

De Wever'in, haftalık görüşmelerinde müzakerelerin seyri hakkında Kral'a bilgi vermeyi sürdüreceği belirtildi.

BAŞBAKAN DE WEVER İSTİFASINI SUNMUŞTU

Belçika Başbakanı Bart De Wever, kasım ayının başında beş partili koalisyon hükümetinde 2027 bütçesine ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine Kral Philippe'e istifasını sunmuştu.

Koalisyon partilerinin liderleriyle görüşen Kral Philippe, De Wever'in istifasını kabul etmemiş ve başbakandan bütçe görüşmelerini yeniden başlatmasını istemişti. Kral, 16 Kasım'da gerçekleştirdiği görüşmede de De Wever'e müzakereleri sürdürme çağrısında bulunmuştu.

HARCAMA KESİNTİLERİ VE VERGİLERDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Belçika'daki bütçe anlaşmazlığının temelinde, bütçe açığını azaltmak için harcama kesintileri ile vergi gelirlerinin artırılması arasında nasıl bir denge kurulacağı konusu bulunuyor.

Koalisyon ortakları, 2027 bütçesine ilişkin bu başlıklarda henüz uzlaşmaya varamadı. Görüşmelerin sürmesiyle birlikte hükümetin bütçe konusunda ortak bir karar alıp alamayacağı takip ediliyor.