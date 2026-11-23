Almanya'da metal ve elektronik sektöründe çalışan yaklaşık 3,7 milyon kişiyi ilgilendiren ücret anlaşmazlığı, ülke genelinde düzenlenen grev ve yürüyüşlerle büyüdü. IG Metall sendikasının çağrısıyla on binlerce çalışan 24 saatlik uyarı grevine katılarak iş bırakırken, birçok kentte yürüyüşler gerçekleştirildi. Çok sayıda sanayi kuruluşunda üretim aksadı.

SANAYİ DEVLERİNDE ÜRETİM AKSADI

Almanya'nın önde gelen sanayi kuruluşları da grevlerden etkilendi. Eylemlere katılan işletmeler arasında Baden-Württemberg eyaletindeki BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Daimler Truck ve Bosch fabrikaları ile Kuzey Almanya ve Berlin'deki Mercedes-Benz tesisleri yer aldı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise tarım makineleri üreticileri Deutz ve Claas çalışanları da iş bıraktı.

Sendika ile işverenler arasında gerçekleştirilen üç tur görüşmeden sonuç alınamaması üzerine IG Metall, anlaşma sağlanıncaya kadar uyarı grevlerinin devam edeceğini duyurdu. Almanya'nın birçok kentinde düzenlenen eylemlere diğer sendikalardan da destek geldi.

Greve katılan çalışanlar, çarşamba günü Baden-Württemberg eyaletinde gerçekleştirilecek dördüncü tur görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmasını bekliyor.

ÜCRET ARTIŞI TALEBİNDE ANLAŞMAZLIK

Almanya genelinde yaklaşık 3,7 milyon çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde IG Metall sendikası yüzde 5 oranında ücret artışı talep ediyor. İşverenler ise 26 aylık sözleşme dönemi için gelecek yıl tek seferlik ödeme yapılmasını ve Temmuz 2028'den itibaren yüzde 1,3 oranında ücret artışı uygulanmasını teklif ediyor.