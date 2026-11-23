Altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik hız kazandı. Değerli metal fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte hem uluslararası piyasalarda ons altın hem de yurt içinde gram altın değer kazandı. Gram altındaki günlük artış 158 TL'yi, ons altındaki yükseliş ise 94 doları aştı.

ONS VE GRAM ALTIN KAÇ NE KADAR?

Spot piyasada ons altın 3.620,16 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde 3.636,99 dolara kadar yükselen ons altın, en düşük 3.530,41 doları gördü. Ons altındaki günlük değişim yüzde 2,69 olarak kaydedildi.

Yurt içinde gram altın da yükselişini sürdürüyor. Güncel fiyatı 5.890,10 TL olan gram altın, gün içerisinde 5.917,47 TL seviyesine kadar çıktı. Gram altındaki günlük artış yüzde 2,76'ya ulaşırken fiyat değişimi 158,15 TL oldu.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN KAÇ TL?

Gram altındaki yükselişle birlikte çeyrek ve yarım altın fiyatlarında da artış yaşandı. Çeyrek altın 9.630,31 TL'den, yarım altın ise 19.260,62 TL'den işlem görüyor.

Ziynet altın 38.403,43 TL, Cumhuriyet altını 41.237 TL ve Ata altın 41.374,44 TL seviyesinde bulunuyor.

23 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 15.06 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Ons altın: 3.620,16 dolar

3.620,16 dolar Gram altın: 5.890,10 TL

5.890,10 TL Çeyrek altın: 9.630,31 TL

9.630,31 TL Yarım altın: 19.260,62 TL

19.260,62 TL Ziynet altın: 38.403,43 TL

38.403,43 TL Cumhuriyet altını: 41.237,00 TL

41.237,00 TL Ata altın: 41.374,44 TL

41.374,44 TL İki buçuk altın: 99.396,58 TL

99.396,58 TL Gremse altın: 100.069,83 TL

100.069,83 TL Beşli altın: 201.975,81 TL

201.975,81 TL Kilo altın: 115.817,00 TL

115.817,00 TL 22 ayar bilezik: 5.581,88 TL

5.581,88 TL 18 ayar bilezik: 4.467,95 TL

4.467,95 TL 14 ayar bilezik: 3.488,67 TL

3.488,67 TL Has altın: 5.860,65 TL