Gümüş fiyatları, sert satış baskısının ardından yeniden yükselişe geçti. Gram gümüş fiyatları da artış gösterdi. 24 Kasım gram gümüş fiyatları ne kadar oldu?

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gümüş, bir yıldan uzun süredir görülen en düşük seviyelerinden toparlandıktan sonra salı günü ons başına 43 doların üzerine kadar yükseldi. Kıymetli metaller üzerinde satış baskısının azalmasında teknoloji hisselerindeki yükseliş ve yapay zekâya ilişkin iyimserlikler etkili oldu.

FED TARAFINDAN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Gümüş, son haftalarda yapay zekâ kaynaklı satış dalgasının, teminat gereksinimlerini karşılamak için kıymetli metallerin tasfiyesine yol açmasıyla sürekli bir aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kaldı.

Öte yandan piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı. Piyasalar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına yaklaşık yüzde 95 olasılık atfederken, kalan beklentiler daha büyük bir 50 baz puanlık artışa işaret ediyor.

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram gümüş fiyatları, ons tarafında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değer kazandı. Gram gümüş yurt içi piyasalarda 69,14 liradan işlem gördü.